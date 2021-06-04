所謂結婚不是兩個人的事，而是兩家子的事，婚後都得面對「新家人」，而婆媳問題向來都是難解的問題，醫藥記者洪素卿就在節目上分享，有人妻以為婆婆是留美高學歷份子，婆媳之間溝通會比較順利，不料婆婆反倒比一般阿婆更扯，不但照樣嫌棄媳婦，甚至媳婦生孩子，還拿走胎盤入菜，讓人妻超崩潰，最後受不了選擇離婚。

教育程度能夠解決婆媳問題嗎？醫藥記者洪素卿在《震震有詞》節目中表示，家境再好、長輩受較高的教育，不見得有幫助，「只是不同管法」，她分享的案例中，這名婆婆曾到留學，還在國外經營醫美事業，但之後搬回台灣，卻是對台灣東嫌西嫌，還要求家人們在家要講英文，營造出生活在國外的假象。

而這位嫁過去的人妻，面對婆婆種種要求，她都盡量配合，沒想到反被婆婆嫌棄英文不OK，腔調怪怪，反過來自誇遊歷各地，很有世界觀，連吃喝東西也規定，要大家不能喝冰咖啡，必須跟歐洲人一樣，喝熱咖啡才優雅。

但真正讓這名人妻理智斷線的，是做醫美生意的婆婆，對保養走火入魔， 在媳婦生孩子的時候，竟要醫生別把媳婦的胎盤丟掉，她要帶走，趁新鮮拿來燉補，還要媳婦一起吃，讓這名人妻嚇到不行，各種壓力之下，生活焦慮到不行，因此決定離開這段婚姻。

(中時新聞網)