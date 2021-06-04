新北市今（4日）新增227例，累計確診4442人；新北市長侯友宜今主持防疫會議表示，今日新增確診數以板橋32人、三重26、新莊22、永和12、土城12、汐止12、中和11人最多，「新北市進入三級警戒已經三個禮拜，未來還有很艱辛的路要走，可能要面對未來新一波疫情高峰。」

侯友宜說，目前居家隔離4754人，新北市進入三級警戒已經3個禮拜，未來還有很艱辛的路要走，可能面對未來新一波疫情高峰，感謝市民幫忙和支持，市府團隊會全力以赴守住疫情，保護每個珍貴的生命。

侯友宜指出，新北市社區篩檢站目前有32處，有14處在社區內篩檢，總篩檢人數共2萬8000多人，陽性率2.6％，比昨天2.8％稍微下降，社區篩檢站陽性率1.4％，也有下降趨勢，拜託重熱里里民前往就近社區篩檢站或醫療院所篩檢，透過里民出來廣篩，讓陽性確診者趕快找到。

(中時 )