爆發移工群聚感染的京元電子竹南廠，緊急大規模快篩。苗栗縣議員曾玟學今(4日)在臉書PO出最新狀況，提到指揮官陳時中今天早上和苗栗縣政府視訊會議，駐醫療及社會福利機構管理會王必勝執行長擔任前進指揮官，衛福部防疫醫師進駐京元電子。

曾玟學4日在臉書表示，勞動部、科管局今早已經投入，準備採取封鎖策略避免與實體社區的接觸，同時，CDC也已協助調度縣外集中檢疫所、縣內醫療資源、防疫旅舘的盤點及相關疫調指引的工作，截至14時許，昨日進行了1915人快篩，共51人陽性反應，苗栗縣本日新增51例。

至於該公司對策，曾玟學表示，目前確認輪班自6/4(五) 夜班至6/6(日) 日班停工兩天，機台停機不關電，公司進行全面消毒，常日班下週起將執行分流，分在家上班與公司上班，共分三班每班預計上兩天。

另外，曾玟學表示，另外一個需要關注的點，目前苗栗的集中檢疫所數量為0，仍無任何一間集檢所可使用，之前地方便有提報給中央數個地點但都不適合，故一直沒有設立，希望指揮中心入駐後，可以立刻加緊腳步進行。至於聽聞京元電竹南廠移工罷工中、銅鑼廠集體請假14天，曾玟學說，其實移工們比我們還害怕生病，希望大家能同島一命，沒有人希望染疫，減少刻板印象發言，一起渡過這次的困難。

(中時新聞網)