日本捐贈台灣的124萬劑疫苗今天下午抵達桃園機場，國民黨對日方的善意致上誠摯的感謝之意。國民黨表示，在台灣急需疫苗的時刻，日本適時伸出援手，反映出台日雙方長期深厚的友誼，日方雪中送炭之舉，台灣各界必將深深感念。

對於日本外相茂木敏充表示，日方捐助疫苗是台灣在311東日本大地震時大力支援的回報，國民黨指出，311發生時，前總統馬英九親自電話募款，台灣各界總共募得60多億台幣，是日本海外募款最大的來源，除了展現台灣民眾「人溺己溺」的溫暖胸懷，也打下台日間堅實的友誼。

國民黨強調，台灣目前施打疫苗的比例，淪為全球的後段班，雖然有了日方的捐助，但現在到貨的疫苗數量約200萬劑，要達到群體免疫的目標，估算約需施打3000萬劑，因此台灣仍處於急需疫苗的階段。

國民黨表示，鑒於疫情迄今仍未出現趨緩跡象，除了感謝國際友人惠於襄助，國民黨也期望政府能持續「開大門、納善意」，接受民間與國際的支援，讓台灣快速的拿到更多疫苗，緩解深陷在疫情中國人的困苦。

國民黨指出，台灣不僅需要國際社會的奧援，執政者也必須調整自滿與偏狹的心態，面對民間團體自發性地購買與捐贈疫苗行動，應心存感激與全力協助，思考如何加快行政流程，而非高高在上與刻意刁難。

國民黨認為，盡速獲取充足、安全獲得國際認證的疫苗，蔡政府責無旁貸，必須虛心檢討先前的疫苗策略，唯有亡羊補牢，才能讓全體國人真正安心。

(中時 )