台中豐原7歲男童遭教練重摔瀕臨腦死，台中檢方依對兒童傷害致重傷罪嫌起訴何姓教練，稍早以10萬元交保，男童母親對此表示「無法接受」。（家屬提供／王文吉台中傳真）

台中69歲何姓教練及其他學長重摔年僅7歲的男童達27次，致昏迷瀕腦死，台中地檢署偵查終結，依對兒童傷害致重傷罪嫌起訴何姓教練，移審院方，法官即開庭審理，稍早諭知10萬元交保。男童母親得知消息，透過友人表示「我無法接受！怎麼可以縱放殘暴教練？我孩子的生命只值10萬元嗎？」

年僅7歲的黃姓男童，因上柔道課程，竟遭69歲何姓教練及其他學長多次重摔，前後達27次，導致黃童重傷、目前仍昏迷未醒。台中地檢署偵查終結，檢察官認為何姓教練在黃童被摔至嘔吐後僅清理場地，之後又繼續摔黃童，依對兒童傷害致重傷罪嫌起訴何男。

何姓教練涉重傷害罪嫌，台中地檢署偵查終結起訴後移審院方，法官即開庭審理，稍早諭知10萬元交保。黃童母親接獲律師告知，哭著表示「太誇張！我無法接受！我無法接受！」

黃母透過友人表示，我的小孩被教練傷害，還躺在那裡昏迷不醒，這麼過分殘暴的教練，怎麼可以縱放？我孩子的生命只值10萬元嗎？

豐原醫院今日指出，黃童依舊昏迷指數3分，整體腦部、呼吸及消化功能尚不佳，但之前出現腦積水情況已經消失，病況跟之前差不多。

(中時 )