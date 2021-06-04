新北市今（4日）新增227例，累計確診4442人確診；市長侯友宜今主持防疫會議表示，憑良心講新北市的醫療量能非常少，每萬人分配到的病床數是全台倒數第二，雖然已在短時間內開出1060專責病床、176床ICU，「但無法支撐太久，預估醫療量能4天後就會陷入緊繃。」

侯友宜說，以縣市的行政轄區來看，台北市每萬人分配到的病床數有58.15，新北市只有20.56，新北市幾乎是全台排名倒數第二，新北市為了搶救重症患者克服萬難，在短期間內開出全國最多的專責病房和ICU，專責病房從260床開到1060床，達預定目標95％，中央要求開設90床ICU，新北也已經開了176床ICU。

侯友宜坦言，雖然不斷開出專責病床數，但仍然非常吃緊，目前尚有217床，剩下病床不多了，挑戰的壓力很大，無法支撐太久，預估醫療量能在4天後會非常緊繃，需要中央、其他縣市一起合作，讓新北市市民得到更好照顧。

(中時 )