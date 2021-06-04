彩雲颱風直撲 台東縣府宣布這兩區晚間6點停班停課 15:242021/06/04 中時新聞網 林毅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘭嶼、綠島4日晚間6點停班停課。（示意圖／讀者提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 彩雲颱風直撲恆春半島，預料將會為蘭嶼、綠島帶來強風大雨。(圖／氣象局) 輕度颱風「彩雲」直撲恆春半島，考量到颱風所帶來的風浪以及雨勢，台東縣府宣布蘭嶼、綠島兩地區自4日晚間6點起停班停課。 氣象局指出，「彩雲」目前位在鵝鑾鼻西南方150公里處海面上，目前以每小時30公里速度向東北前進，強度持續減弱，預估不久後就會減為熱帶性低氣壓，但仍會為恆春半島與台東地區帶來強風大雨，以及長浪的出現。 彩雲颱風發布海警 中央災害應變中心3級開設 台北國際電腦展線上展 遠傳總座井琪向全球分享5G遠距診療應用實績 (中時新聞網) #蘭嶼 #綠島 #台東 #彩雲颱風 #停班停課 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 彩雲颱風直逼台灣 氣象局23：30發布陸上颱風警報 20:502021/06/03 生活 《產業》颱風彩雲助解旱 台電子業鬆口氣 12:512021/06/04 財經 信義區淪滑水道 北市宣布災害應變中心一級開設 15:002021/06/04 生活 颱風降雨用電量降 供電續亮綠燈 10:402021/06/04 財經 蔬菜產銷壓力大 農糧署徵求短期葉菜截切加工廠商 13:002021/06/04 寶島 疫情連環爆 8家銀行縮短營業時間 15:222021/06/04 財經 輕颱彩雲最快傍晚觸台 梅雨鋒面還在 嚴防劇烈大雨 06:422021/06/04 生活 第3號颱風彩雲 今明最接近台灣 04:102021/06/04 生活新聞 全民防疫，遠距辦公需求熱 宏碁筆電賣翻 周增3～5倍 04:102021/06/04 財經要聞 隱匿仁惠男員工足跡 賭場老闆送辦 04:102021/06/04 地方新聞 今年第1個颱風彩雲來了 南水局抗旱、防汛超前部署 15:282021/06/04 生活 生活熱門新聞 大逆轉！彩雲害梅雨到不了台灣？颱風論壇：現在不一樣了 - 生活 文化大學無情潛規則曝光 在校生吐6字全校秒點頭：躲不掉 - 生活 獨家／直擊大巨蛋落下「瀑布」 民眾疑惑問：排水系統呢？ - 生活 台大時雨量209毫米 雷雨彈狂炸！7地方暴雨到晚上 - 生活 彩雲增強又加速！最靠近台灣時刻曝 氣象局：大雨範圍廣時間長 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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