彩雲颱風直撲恆春半島，預料將會為蘭嶼、綠島帶來強風大雨。(圖／氣象局)

輕度颱風「彩雲」直撲恆春半島，考量到颱風所帶來的風浪以及雨勢，台東縣府宣布蘭嶼、綠島兩地區自4日晚間6點起停班停課。

氣象局指出，「彩雲」目前位在鵝鑾鼻西南方150公里處海面上，目前以每小時30公里速度向東北前進，強度持續減弱，預估不久後就會減為熱帶性低氣壓，但仍會為恆春半島與台東地區帶來強風大雨，以及長浪的出現。

(中時新聞網)