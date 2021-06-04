新型冠狀病毒確診者會因發燒而加速身體代謝，振興醫院營養治療科營養師陳韻婷表示，此時更要注意提高補充營養素，並留意脫水狀況，就算沒有明顯口渴或飢餓感，也應該持續進食及補充液體，攝取足夠的熱量及蛋白質，才有足夠免疫力對抗COVID-19病毒。大部分確診者都屬於輕症或無症狀，在營養照顧上可以這樣做，有助於身體的康復，也有助於維持醫療量能不致於崩潰。

一、飲食攝取

●高熱量高蛋白飲食

多攝取高營養食物及飲品，每日熱量：體重x25-35大卡+200-250大卡，如60公斤成人平時約1500-2000大卡，染疫時需增加200-250大卡；可選擇含2-3份油脂食物，如堅果、酪梨、乳酪等。

蛋白質攝取量，則以體重x 1.2-1.5公克，如60公斤成人每日需75-100公克蛋白質，可透過280-400公克的大豆製品或魚貝、雞蛋、肉類、牛奶、優格、起司等取得足夠蛋白質。

其他蛋白質來源像是高蛋白奶昔2.5杯約600ml，每杯200大卡熱量及12公克蛋白質。全脂優格3/4杯、全脂牛奶1杯、花生醬1大匙，還有新鮮水果如香蕉、芒果、莓類等。

●少量多餐

這個時期食慾可能變差，就算沒有明顯飢餓感，也應每隔2-3小時進食一次，每天6餐，少量多餐補充營養。

●使用營養補充品

選擇每瓶250-300ml提供至少250大卡熱量及15-30公克蛋白質的飲品，並可冷藏取代一般冷飲。

二、液體補充

●隨時注意是否脫水

每日液體攝取量：體重x40-45毫升，如60公斤健康成人每日需至少2400-2700毫升具熱量及蛋白質的清流質飲品、口服電解質補充液或運動飲料。評估液體補充是否足夠，可觀察尿液顏色，每3-4小時解尿應呈淡黃色。

●預防脫水

每小時都要補充，至少每15分鐘80-160ml液體，睡前床邊應放置足夠液體，確保半夜醒來能夠補充。若有嘔吐或腹瀉要補充口服電解質液，如舒跑、寶礦力等，也可自製補充液：鹽(1/2-3/4茶匙)+果汁(如蘋果/橘子/葡萄/蔓越莓)1杯+水(3.5杯)。

三、味覺或嗅覺改變時

將食物放冷或放至室溫下，可能會比熱食口味更佳。若嚐起來有金屬味，可使用塑膠餐具盛裝及進食。避免過於甜膩的食物，若飲品有酸或苦味，可加入適量的糖。無味的食物也可加入天然辛香料，增加風味。

此外，要維持體重，復原及復健期間仍維持高熱量高蛋白飲食，並搭配運動，保有抵抗力及減少肌肉流失。若患者為慢性疾病者，營養視個別情況調整。

------------------------------------------------------------------------------

超級站

免付費客服專線：0800-606-388

客服時間：週一至週五 9:30-12:00 至 13:30-18:00

(中時新聞網)