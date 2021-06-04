名嘴「宅神」朱學恒在1日贈送4個花籃給疾管署，2日又送花籃給鴻海集團創辦人郭台銘，3日再送台北市長柯文哲花籃，每次送花籃都引起不少網友論，4日這天他再度送出花籃，但這次是給新北市長侯友宜。朱學恒表示，「雙城一命，同舟共濟」是要給全國一個示範，不團結搶疫苗，永遠都防堵不完的。

宅神送花籃給新北市長侯友宜，2盆花藍小卡片上寫下「雙城一命，同舟共濟」。(圖/翻攝自 朱學恒臉書)

朱學恒3日送花給柯文哲，並在卡片上寫下，「人命不如股價，防疫不如護盤，治國不如製圖，阿北罵的真好」，再度引發討論。

4日他送花籃給侯友宜，並表示，自己雖然不是新北市民，但有很長一段時間基金會辦公室就在新北。而這次疫情爆發，新北市因為跟台北市真的是一水之隔，所以很快就蔓延到新北來，兩位市長也是被最多側翼攻擊的地方首長。但當側翼攻擊的時候難道沒想過病毒是不看立場黨派的嗎？敵人是病毒，不是地方首長啊，宣傳優先不重科學，是無助於防疫的。朱學恒強調，不團結搶疫苗，疫情永遠都防堵不完的。

送花籃舉動也引來上萬網友大讚，有網友表示「覺得很感慨，兩位市長像岳飛，在外對抗外敵時被秦檜們不斷的騷擾」，也有網友說「雙北柯侯兩位市長主動設置快篩站救了全台灣」、「想不到第四天還有戲...點子王」、「雙北市長在前線拼防疫，的確是辛苦了」。

我雖然不是新北市民，但有很長一段時間我的基金會辦公室在新北，幾乎每天開車過去都會迷路，我很敬佩新北市民的方向感【笑】 這次疫情爆發，新北市因為跟台北市真的是一水之隔，所以很快就蔓延到新北來，兩位市長也是被最多側翼攻擊的地方首長 但當側翼攻擊的時候難道沒想過病毒是不看立場黨派的嗎？你的敵人是病毒，不是地方首長啊！宣傳優先不重科學，是無助於防疫的 雙城一命，同舟共濟是要給全國一個示範，不團結搶疫苗，永遠都防堵不完的 由朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2021年6月3日 星期四

(中時新聞網)