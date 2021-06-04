台中市衛生局公布新增確診者足跡。（台中市政府提供）

台中市4日新增7例本土確診個案，3例為梧棲區家庭感染，該家族父女都在同一藥局工作，另2例為清水區家庭感染，其餘2例為零星個案，此外，市府並已掌握1例尚未編號案例，均已匡列相關接觸者，相關足跡史也已加強清消。

台中市衛生局長曾梓展4日在中市疫情指揮中心記者會上一一公布確診個案及公共場所足跡一一說明。梧棲區71歲藥師（案10466）、69歲妻子（案10465）、43歲在藥局工作的女兒（案10360）一家三口確診；最先發病的是家裏的女兒，25日出現症狀，自行服用退燒藥有緩解，6月1日又開始出現症狀，2日至醫院採檢後確診。

其發病前5月20日曾至梧棲區大家來大賣場，21日至「57自助洗車」、21日及24日曾至全聯福利中心（梧棲文昌店），26日至梧棲區中央路一段7-11港中分店。

而該名確診者71歲藥師爸爸5月24日出現症狀，69歲的媽媽5月28日也出現症狀，因同住女兒6月3日確診，倆人到醫院採檢後確診。倆人發病前後會至住家附近位於梧棲大庄郵局對面、鄉村漢堡旁的菜車買菜。

清水區確診母女，分別是51歲（案10467）與19歲女兒（案10468），媽媽在雲林台塑廠工作經常拜訪雲林大城鄉台西村鄰長，鄰長5月31日確診，她5月29日出現症狀，31日下午辦理離職搭公司交通車返回台中，2日與女兒均因身體不適，一同前往醫院採檢後確診。

疫調時發現，51歲媽媽6月1日曾至清水第一公有零售市場購物。而19歲女兒因5月1、2日曾參加統測，平時多在家準備書審，甚少出門。

6月3日確診大雅區35歲房仲其59歲母親經匡列採檢，也在6月4日確診，該女5月13日因病手術後鮮少出門。

還有一名確診者是龍井區21歲男性（案10153）是一大學建教生，平日在苗栗某公司（非京元電子）實習，因有一名新北市的同事確診，全公司快篩出現陽性，日前採檢確診。

(中時 )