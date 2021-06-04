群電(6412)佈局伺服器電源有成，預期伺服器電源產品營收將逐季成長，受惠於NB電源需求強勁，群電NB電源訂單能見度已達年底，群電表示，第2季產品組合將優於第1季，第3季會比第2季好，全年獲利將力拚兩位數成長。

全球加速施打新冠肺炎疫苗及歐美陸續解封並未對NB需求造成太大負面衝擊，尤其是電競NB，目前需求依舊暢旺，群電NB電源不僅第2季訂單維持高檔，訂單能見度更已達年底。

除NB電源訂單強勁，群電在伺服器的佈局也陸續看到成果，在新客戶開發已有斬獲，群電預估，伺服器電源營收有機會逐季向上。

群電5月合併營收為32.7億元，月增3.4%，年增11%，創下單月同期新高，累計1到5月合併營收達164.15億元，年增27.5%，亦創歷年同期新高。

群電表示，第2季筆電電源的訂單維持高檔，客戶拉貨十分積極，尤其電競筆電新品上市，帶動電競筆電電源瓦特數及平均單價較上季提升，可望帶動公司第2季產品組合比第1季好。

目前群電NB電源訂單能見度已達年底，且伺服器電源營收逐季往上，群電預估，第3季將比第2季，產品組合優化有助於公司克服匯率及原物料價格上漲的不利因素，維持優質穩健的獲利率，今年獲利將力拚雙位數成長。

針對台灣疫情延燒所帶來的影響，群光電能指出，公司已升級防疫措施，執行分組分流及居家辦公，並密切注意政府政策及疫情發展進行滾動式調整；在生產部分，群電生產廠區主要在中國，少部分在泰國，即使台灣政府決定升級警戒，對公司生產也不會造成實質性影響。在防疫之餘，公司也積極追料，並持續深化與供應鏈夥伴的合作關係，極力提升客戶訂單的滿足率，目前公司營運不受疫情影響。

(時報資訊)