國民黨台南市黨部外牆上4日繫上一條條黃絲帶，黨部主委莊占魁號召全響應「台灣需要疫苗」活動，推出設計貼紙圖檔，供全民下載貼在生活各處，呼籲蔡英文政府，人命關天、疫苗優先，盡快進口國際認證疫苗。

國民黨台南市黨部響應「台灣需要疫苗」行動，外牆繫上黃絲帶發起祈願活動，臉書粉絲頁換上特效框，莊占魁向蔡英文請命，非常時期要有非常作法，台灣人生命正與時間賽跑，執政者要順應民意，盡速進口國際認證疫苗。

莊占魁表示，國民黨設計的「台灣需要疫苗Taiwan Needs Vaccines」貼紙圖檔，民眾可下載列印，將圖檔貼在門口、陽台、窗戶、擋風玻璃上，一起向政府表達人民的心聲。

國民黨台南市黨部表示，去年新冠疫情在肆虐全球時，台灣仍被標榜是「防疫模範生」，當時很多僑胞或外籍人士紛紛搭飛機來台灣避難。如今，卻有很多人搭飛機去美國，想打疫苗避難，但一般的老百姓卻沒有能力與管道這樣做。

台南市議會國民黨團書記長李中岑表示，盼政府能趕快正視，勿讓人民恐慌心理擴張。她強調，台灣需要「充足、安全、有效，國際認證」的疫苗，不管企業捐助、宗教團體捐助、地方政府自行採購等方式，政府別再刁難，趕快讓大批疫苗進口，提供民眾施打疫苗選擇。

國民黨台南市黨部除要求蔡政府拿出行動拯救人民生命，同時號召全民更換臉書頭貼、繫黃絲帶，讓政府聽見人心。

(中時 )