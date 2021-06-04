4日下午北市下起國家級警告的強降雨，造成忠孝東路等地多處大淹水，消防局統計，截至15時共受理積淹水40件、路樹倒塌1件、電梯受困3件等相關災情的報案。消防局表示，目前雨勢稍歇，積水開始陸續消退。

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(中時 )

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