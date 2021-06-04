午後大雷雨 北市共傳出40多起災情 15:342021/06/04 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市午後大雨，造成忠孝東路等多處淹水。（翻攝網路） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 4日下午北市下起國家級警告的強降雨，造成忠孝東路等地多處大淹水，消防局統計，截至15時共受理積淹水40件、路樹倒塌1件、電梯受困3件等相關災情的報案。消防局表示，目前雨勢稍歇，積水開始陸續消退。 彩雲颱風逼近 4路段可能警戒管制 台大時雨量209毫米破歷史紀錄 雷雨彈狂炸！7地方暴雨到晚上 (中時 ) #北市 #40 #災情 #午後大雷雨 #傳出 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 午後強雨 北市災害應變中心二級開設 14:352021/06/04 生活 Q3記憶體報價漲 大摩最愛南亞科 04:102021/06/04 財經要聞 豪雨來襲 汐止、新店、中和多處積淹水 15:052021/06/04 生活 驚 護理師染疫 院內外感染已分不清 04:102021/06/04 焦點要聞 新北就業服務處志工染疫 勞工局：第一時間大清消 13:332021/06/04 生活 台中首例 78歲翁重症亡 04:102021/06/04 地方新聞 文山區興隆路成小黃河 水上行車瞬間變水都 14:442021/06/04 生活 豪雨狂倒畫面曝光 北市忠孝東路成黃河 水淹進店家老闆求救 14:512021/06/04 生活 雷雨炸彈狂襲新店畫面曝光 多處淹水超過半個輪胎高 14:082021/06/04 生活 《航運股》回程空櫃運費也要漲 傳長榮加收GRI 14:332021/06/04 財經 輕颱彩雲最快傍晚觸台 梅雨鋒面還在 嚴防劇烈大雨 06:422021/06/04 生活 社會熱門新聞 大雨一次全倒光 忠孝東路大淹水民眾笑不出來喊苦 - 社會 北投驚傳1家年邁3口陳屍屋內 53歲女兒高燒送醫 - 社會 郭董缺原廠授權書是刁難？律師反認是「鬆綁」關鍵在4字 - 社會 亞東醫院傳暴力 1確診老翁毆打護理師逃離病房警追緝中 - 社會 信義區豪雨馬路成河 外送騎士滑水前行網封「最悲情熊貓」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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