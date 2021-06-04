半導體封測大廠京元電子竹南廠確診人數不斷增加，累積到4日中午已達77人確診，除了中央流行疫情指揮中心派遣醫福會執行長王必勝在苗栗成立前進指揮所之外，京元電子也在4日下午3時起停工，全面消毒。此外，京元電子快篩共2447人，累計陽性54人，皆已採檢新冠病毒核酸檢測後，送公司檢疫宿舍，採1人1室隔離中。

京元電子確診人數4日達77人，經考量疫情，京元電子初步決定4日下午3時停工，公司進行全面消毒，據了解，常日班下周起將執行分流，分在家上班與公司上班，共分3班每班預計上兩天，降載人力避免再發生群聚並截斷傳播鏈。

王必勝4日帶領防疫團隊至京元公司開設前進指揮所，協助京元群聚感染事件防疫指導，希望在最快的時間阻斷傳染，預防疫情外擴，同時針對外籍移工部分，已請勞動力發展署協助加派人員安排翻譯員，協助翻譯和疫調。

針對外籍移工，除了必要性的移動，嚴格禁止外出，苗栗縣要求人力仲介公司加強督導，落實防疫工作，如有違反加重罰則，已請勞青處前往稽查。另已請京元公司，本周例假日禁止移工外出，在營休假。

苗栗縣4日新增的新冠肺炎本土確診病例51例，外籍移工29例、本國個案22例，其中京元案32例（移工29例、本國3例），其他19例案情尚在釐清中，目前確診個案，已收治隔離中。

(中時 )