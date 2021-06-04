氣象局持續發布彩雲颱風海上陸上颱風警報，為因應今年度首個侵台颱風，水利署南區水資源局超前部署，於3日22時成立局應變小組三級與牡丹水庫應變開設，嚴加實整備、落實各項防汛措施，並攜手轄區內地方政府，維持橫向聯繫管道通暢，共同為防災努力。

依中央氣象局預報，受彩雲颱風外圍環流及接續梅雨鋒面影響，台南市易有豪雨或大雨發生。雖然上一波梅雨鋒面幫台南3大水庫帶來進水，但只是紓解部分水情，台南水情仍然嚴峻。

南水局表示，彩雲颱風搖擺多變的路徑逐漸往恆春半島靠近，陸上警戒區域已包含牡丹水庫，定量降水預報顯示未來1日降雨量預估約介於80至150毫米之間，且陣風可達9級。

雖然南部主要水庫水位仍在低檔，曾文水庫蓄水率約4.69％、南化水庫蓄水率約16.27％、牡丹水庫蓄水率約29.54％，南水局除了抗旱，更積極做好防災的準備，密切注意集水區降雨及下游河道情形，調控水庫水位及放水量，也呼籲民眾隨時留意所在地上游水庫調節性放水或洩洪訊息，放水期間請遠離河床以確保安全。

(中時 )