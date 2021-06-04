私人企業傳群聚感染，新北市長侯友宜今表示，職場感染占16.2％，尤其最近幾天有企業公司行號的大幅感染，他呼籲企業拿出「同舟一命」一起拚的精神，包括工廠輪班、公司異地辦公等，市府也會加強稽查，確保落實。

侯友宜說，分析染疫傳播鏈，除了家人傳播鏈最多，職場感染也非常高，希望企業能夠抱持同舟一命，做到「工廠輪班公司分異地」、「關公共場域嚴格禁共餐」、「設隔板遮簾防擴散風險」與「異常就通報絕不隱疫情」。

(中時 )