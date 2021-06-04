企業群聚確診暴增 侯友宜籲：同舟一命 市府將加強查察 15:332021/06/04 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 傳企業群聚 侯友宜籲企業同舟一命市府加強查察。（新北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 私人企業傳群聚感染，新北市長侯友宜今表示，職場感染占16.2％，尤其最近幾天有企業公司行號的大幅感染，他呼籲企業拿出「同舟一命」一起拚的精神，包括工廠輪班、公司異地辦公等，市府也會加強稽查，確保落實。 侯友宜說，分析染疫傳播鏈，除了家人傳播鏈最多，職場感染也非常高，希望企業能夠抱持同舟一命，做到「工廠輪班公司分異地」、「關公共場域嚴格禁共餐」、「設隔板遮簾防擴散風險」與「異常就通報絕不隱疫情」。 柯文哲粉專日均成長大翻61倍 全民防疫，遠距辦公需求熱 宏碁筆電賣翻 周增3～5倍 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #企業 #侯友宜 #職場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情未歇 衛長：就地過端午 04:102021/06/04 財經要聞 綠點名拿出作為 侯回擊齊心抗疫 04:102021/06/04 焦點要聞 裕隆集團捐助新北防疫運輸交通車輛物資 超過1500萬 15:252021/06/04 寶島 侯籲非民生必需店家 暫停營業 04:102021/06/04 焦點要聞 台中河堤綁滿黃絲帶 民眾怒：台灣需要疫苗 13:002021/06/04 政治 《金融》公發公司半年報 應揭露受疫情影響狀況 08:022021/06/04 財經 日本124萬劑疫苗赴台 侯友宜：心存感激、雙北一級戰區要統籌分配 11:412021/06/04 生活 台北長照疫苗開打 新北喊快撥彈藥 04:102021/06/04 焦點要聞 鄭文燦：因公染疫視同職業災害 11:162021/06/04 生活 苗栗移工染疫 竹科急設專案篩檢站 3天篩4000移工 11:482021/06/04 生活 紓困措施出爐 KPMG：個人與企業應多加利用 14:472021/06/04 財經 生活熱門新聞 大逆轉！彩雲害梅雨到不了台灣？颱風論壇：現在不一樣了 - 生活 文化大學無情潛規則曝光 在校生吐6字全校秒點頭：躲不掉 - 生活 獨家／直擊大巨蛋落下「瀑布」 民眾疑惑問：排水系統呢？ - 生活 台大時雨量209毫米 雷雨彈狂炸！7地方暴雨到晚上 - 生活 彩雲增強又加速！最靠近台灣時刻曝 氣象局：大雨範圍廣時間長 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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