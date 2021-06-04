疫情期間，藥補不如食補，讓天然蜂蜜提升保護力。養蜂達人葉小冰表示，蜂蜜被稱作立體黃金，富含維生素、礦物質、胺基酸、益生菌等，是天然食物中含酵素最多的一種。早在神農本草經中便有關於蜂蜜抗菌消炎的記載，是大自然賜給人類最天然的營養保健食物。

堪稱「蜜蜂世家」傳人的葉小冰表示，家族從百年前就是養蜂人，一直到現在仍致力於養蜂採蜜的工作。她說，自從疫情爆發後，蜂蜜與相關商品市場就已明顯成長30%。

葉小冰指出，若為提升身體保護力，可將蜂蜜、薑黃粉、黑胡椒粉以50：10：1(公克)的黃金比例，混合均勻裝入瓶中，每次用一小湯匙舀出後直接含在口中，直到完全溶解，一天可以吃一到兩次。蜂蜜與薑黃的組合，在阿育吠陀療法中認為能抑菌。蜂蜜的適用族群廣，可以一次提升全家人的保護力，唯有1歲以下嬰幼兒不建議食用。

蜂蜜是自然孕育的天然營養，可一次提升全家人的保護力。/泉發食品提供

除了蜂蜜與薑黃的組合，泉發食品也推薦花粉與蜂王乳作為疫情期間的天然保健。花粉中蛋白質佔比25%~40%，胺基酸的含量是雞蛋與牛奶的5~7倍，堪稱最濃縮的營養庫，很適合有健身運動的民眾用來補充蛋白質。

葉小冰說，蜂王乳則是蜜蜂去吃花粉與花蜜後，轉化分泌的營養成分，富含維生素B群與胺基酸、膠原蛋白，且在蜂王乳中有一種特殊的有機酸「癸烯酸」，可以改善睡眠品質與情緒波動。現今研究顯示蜂王乳對身體總膽固醇有幫助，也可舒緩眼睛乾澀，讓天然食補為健康把關。(賴韻如)

蜂蜜達人葉小冰推薦提升保護力的天然食品。(圖／葉小冰提供)

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(中時新聞網)