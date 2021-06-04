生命靈數是每個人出生時自帶的一組特殊且獨特的數字，透過這組數字除了能洞悉你的優勢、性格等，還能用來預測你的整體運勢！本週就要帶大家來看看到底你2021年6月的運勢如何、有什麼需要注意的地方呢？沈嶸老師將生命靈數獨家結合神準通靈，有別於一般坊間的理論分析，帶你一窺生命密碼的奧秘。

命數1：

本月焦點優勢：命數1的人，6月對你而言是人際關係相當活絡的月份，在本月你個人的能見度會提高，你的意見、想法和溝通表達得以被聽見而浮上檯面，很多原本各說各話、不肯讓步等溝通卡關的情形，本月可望找到新共識。建議命數1的人要多花心思在人際交流上，觀察對方喜歡什麼樣的溝通方式、大眾喜歡什麼路線等，只要你社交表現靈活，你的運勢也會水漲船高。

沈嶸老師的提點：本月要小心不要攪和進複雜的人際關係中，否則很可能會陷入麻煩的泥沼中，惹得一身腥。懂得分辨並適時避開不對的人，如：小人、品德不良的人、貪小便宜的人等，才能遠離糾紛，人氣持續翻漲。

生命靈數計算指引。

命數2：

本月焦點優勢：命數2的人在6月能找到自己專屬的定位，你會更了解自己的功能與價值，尤其是在工作事業上，除了原本手邊的工作做得更得心應手，對於如何將你的天賦才能發揮的淋漓盡致，你也會頗有心得，事業表現更加成熟務實，成果可望更上一層樓。本月你會在組織、團體中找到安全感，並建立穩固的自信。

沈嶸老師的提點：本月要注意不要太過固執，對於別人的意見還是要謙虛以對，該精進自己的能力時也要積極進取，多多聽從他人的指導或建議，你未來的發展才會真正穩定長久。

命數3：

本月焦點優勢：命數3的人，在6月你的周遭環境或生活通常會有大改革、大翻新，如：公司人事調動、接下新的工作企劃等，而原本擱置的計畫、停擺的事情也會有重新推動的機會，不再受框架約束。你的人脈層級也有機會在本月翻新升級，你有很高的機會能結交到高階層的人，原本高高在上、無法觸及的人，本月有機會與他們建立關係，讓他們成為你的貴人。

沈嶸老師的提點：本月若遇到身分地位高的人，要注意禮節和應對進退，千萬不要輕易得罪他們，或是因為社交手腕不足而樹敵，導致他們未來可能成為你的絆腳石，與他們交好反而可以發揮強強聯手的效益。

命數4：

本月焦點優勢：命數4的人在6月憐憫心大噴發，特別容易產生想照顧、服務他人的奉獻精神，你會特別關注「愛」的需求，積極投入情感關係中。你的感受力大增，特別容易掉入愛情關係中，甚至是一見鍾情，單身想找歸宿的人在本月可望促成一段好緣份。

沈嶸老師的提點：不論你是否已經有感情對象，本月會有情感方面的課題，尤其是有伴侶的人，記得要用互利的方式達成情感共識，感情的世界中沒有固定的準則，學習用無條件的愛去付出、包容和磨合，你們的關係將會變得更加穩固和溫暖。

命數5：

本月焦點優勢：命數5的人在6月會有許多想做的事，腦子裡會冒出許多突發奇想的點子，讓你感到很新鮮，想親自嘗試的事情很多，甚至做出跳脫常規的舉動。本月你的生活不會無聊，充滿了未知的新鮮感。同時，你的直覺力增強，只要充分運用，就能將你腦中天馬行空的想法和智慧變現。

沈嶸老師的提點：本月你要小心不要與人產生口角，通常起因都是你在溝通時容易忽略他人善意的忠告，太過一意孤行的結果，就是產生無法預期的變數，建議你凡事要多往深處思考，透徹分析風險後再結合你的創意，才能取得你想要的成果。

命數6：

本月焦點優勢：命數6的人在6月會有許多新的賺錢門路或機會，只要你按照原定計畫去執行，最終幾乎都可收穫不錯的回報。你投入的資源、時間和心力愈多，回報也就愈多，特別是做讓自己開心快樂的事，你所得到的回報就會更大，尤其是財富、物質方面的回饋。

沈嶸老師的提點：本月要注意身體可能會有突發狀況，有可能會使計畫突然中斷，如：忽然重感冒、舊疾隱疾復發等，建議要另外規劃替代方案，或多找其他幫手加入一起協助你，才不會太過勞累，而影響身體健康。

命數7：

本月焦點優勢：命數7的人，在6月你的創造靈感會特別強烈，尤其是當你愈靜心的情況下，你更能善用腦中的靈感和直覺，拿出良好的表現，讓人對你另眼相看。本月你的學習能力也會大幅提升，非常適合把握機會進修，學習更高端技術或新領域，你有機會透過進修成為該項專業的領頭羊。

沈嶸老師的提點：本月你要注意不要掉入情緒化的小圈圈，過度鑽牛角尖只會把事情搞砸，建議你有什麼想法和疑慮都要盡快找人溝通，有任何不快要適當紓解，才不會累積成過大的壓力，壓縮你的表現空間。

命數8：

本月焦點優勢：命數8的人在6月是匹動力十足的黑馬，你的心中會有明確的目標要完成，幸運地，你在本月將有可以發揮的舞台，老闆、上司可能會授權給你，交派你一些重要任務，你的勇敢、獨立讓你看起來相當值得信任，在事業上你的重要性增加，只要你表現得好，名聲就會順利擴大。

沈嶸老師的提點：本月你要注意做事不要太過衝動，多學習如何運用圓融的技巧及靈活的手腕達到你的目的，交辦事情軟硬兼施，遇到挑戰更要展現毅力，而不是胡亂蠻幹，你才能順利魚躍龍門、晉升上位。

命數9：

本月焦點優勢：命數9的人在6月人緣桃花大開，你身上帶有正向溫暖的力量，靠近你的人容易感到如沐春風。在工作上你會有許多需要與人協調合作的事項，但你無須擔心孤軍奮戰或扛下太多責任，你的工作容易得到身邊人的協助，讓你壓力減輕不少。6月對你而言是心想事成的月份，很多事不用特別費心處理就能往好的方向進展。

沈嶸老師的提點：本月你要注意想法不要搖擺不定，否則即使別人想幫你也會感到無所適從，建議你要拿出果斷的態度，讓別人知道你的想法，不要考慮過多，本月就能順利過關。

(中時新聞網)