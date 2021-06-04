我國出現首例施打AZ疫苗後的血栓個案，為一名年約三十多歲的男性，近日網傳該個案為施打免疫球蛋白，花費新台幣七十多萬元，衛福部長陳時中今天指出，目前已請健保署先支付相關治療費用，待之後進入藥害救濟後再進行代位求償，會先讓病患安心養病。

陳時中指出，有關施打疫苗後可能帶來的任何傷害，只要患者提出來我們都會受理，不過這需要花上一段時間，這幾天已請健保署規劃，先支付這筆相關的治療費用，讓病患安心養病，之後再來進入藥害救濟程序代位求償。

(中時 )