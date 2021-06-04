日本贈我124萬劑AZ疫苗，載運疫苗的班機於下午1時58分運抵桃園機場，這場及時雨讓全台民眾感激不盡，而與日籍老公結婚後分居兩地，目前與兒子定居在台南的藝人歐陽靖，就被問及會不會帶兒子回日本打疫苗？對此，她做出的回應立刻被網友讚翻。

歐陽靖稍早在臉書發文，先是對日本願意提供疫苗表示感激之意，畢竟得承受不小政治壓力，對於有人詢問「會不會帶新醬回日本打疫苗？」她表示雖然日本疫苗採購數量，遠遠超過16歲以上總人口數需求量，但當時懷有身孕時，面對再多誤解與批評，也無法阻止她為了保護好孩子，回台灣待產的決心，目前對她而言只要能跟孩子生活在有母親的地方，就是真正的「安全感」，接著強調：「在國境完全開放、解除封鎖前，跟新醬都會乖乖地待在台灣」。

歐陽靖表示這一年多以來，常常夢到牽著新醬的手站在富士山腳下，也常想念著遠方親友與美食美景，但相信只要戴好口罩、勤洗手、不群聚、照顧好自己身體，絕對能安然度過台灣這一波疫情，更不忘感謝第一線的警消醫護，以及外送宅配業者、清潔隊員，因為有這些人才能讓所有人的生活維持運作。

對於歐陽靖一番見解，網友們也大表贊同，紛紛留言：「到6月底還是乖乖在家就好，保護家人安全最重要，還有趕快打疫苗」、「謝謝妳們堅毅不屈的信心，小心維護自己，一切都會否極泰來」、「看到日本即時友誼疫苗支持專機送達，內心真是感動濕潤眼眶」。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)