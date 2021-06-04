林柏宏飾演能言善道的創業家。華視提供

林柏宏（右）為築夢而負債。華視提供

林柏宏蓄鬍演出。華視提供

林柏宏（右）與小薰演出。華視提供

近年戲約不斷的林柏宏，從《鏡子森林》的菜鳥攝影記者、《大債時代》的舌燦蓮花的創業家，再到近期《火神的眼淚》中有創傷後壓力症候群的消防員，都看得到他為戲下足苦工。

他為了這幾部戲分別學習攝影技巧、YouTuber說話的方式和投資相關知識，更為戲持續3個月健身，從65公斤增重到72公斤練出完美肌肉線條，被粉絲封為「台版美國隊長」。

華視本周六（5日）晚間8點將推出由林柏宏、李霈瑜、張書豪、小薰、陳昊森和潘麗麗主演的《大債時代》，男主角林柏宏更一改過去形象，化身成一位能言善道，並懷有創業大夢的斜槓青年「楊大器」。

林柏宏回憶到讓他最難忘的一場戲，就是楊大器和好兄弟阿良的遺孀純珊（小薰飾）在車上，他坦白說出為什麼堅持要做出AI咖啡機的原因，「楊大器說話一直給人有浮誇、不真誠的感覺，但這場戲讓大家看到他的堅持與努力，背後其實是有一個很溫暖的理由，就是實現和已故好兄弟的夢想」，角色一改表面上給人只計較金錢的形象，讓林柏宏深為感動。

因疫情關係，林柏宏也是宅在家防疫，「很久沒有這麼長時間待在家裡，好幾年前有段時間待在家裡是因為沒有工作，當時會有一點焦慮，現在待在家裡反而有種放鬆的感覺」。

他也透露，在家的生活就是打掃、煮飯、看電影和運動，不忘呼籲：「在這段時間很多人在家裡可能會不習慣和鬱悶，希望大家都能夠沉住氣，好好待在家裡，保護自己就是保護身邊所有人最好的方法，希望疫情能趕快過去，大家都平安。」

被問到未來還會想嘗試的角色，林柏宏表示，運動員和警察的角色都很吸引他，「大家看到的是運動員外在的強壯，但其實內在對於比賽的抗壓性，是更令人好奇的」。

「警察可以有很多面向，生活在我們周遭但接觸到的世界是和我們一般人不同的，有機會的話很想嘗試演出」。對林柏宏來說不同的職業有不同的辛苦和樂趣，能繼續挑戰詮釋不同的職業是很成就感的事。

(中時 )