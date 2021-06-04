店家苦哈哈 侯友宜籲房東減租度難關 15:402021/06/04 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 店家苦哈哈 新北市長侯友宜籲房東減租度難關。（新北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情持續延燒，許多店家配合防疫幾乎都關閉，剩餘營業的業績也相當慘澹，新北市長侯友宜4日表示，有很多商家向他反映，希望房東跟房客共體時艱，房東可以幫店家減租，互相體諒，免於斷租，以利永續發展。 台北長照疫苗開打 新北喊快撥彈藥 專家籲雙北疫區做國產疫苗試驗 新北副市長回應了 (中時 ) #房東 #店家 #新北市長侯友宜 #減租 #苦哈哈 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北確診數壓不下來 侯友宜再次呼籲「低度再低度」活動 11:342021/06/04 生活 新北首創「到宅快篩隊」到府服務老弱婦孺快篩與PCR檢測 14:492021/06/04 生活 朱學恒改送這8字花籃給侯友宜 上萬人大讚 15:342021/06/04 政治 新北市民看這邊 疫情高風險里「災訊E點通」網站可查 16:342021/06/04 科技 新北累計確診4442人 侯友宜：預估4天後醫療量能陷入緊繃 15:222021/06/04 生活 議員批線上繳停車費8折無新意 中市府：兼顧防疫與紓困 15:322021/06/04 生活 新北大型接種站啟用 開放採檢 04:102021/06/04 地方新聞 綠點名拿出作為 侯回擊齊心抗疫 04:102021/06/04 焦點要聞 侯籲非民生必需店家 暫停營業 04:102021/06/04 焦點要聞 新北防疫車隊助千名確診者返家 160名駕駛連開10小時接送 12:232021/06/04 生活 日本124萬劑疫苗赴台 侯友宜：心存感激、雙北一級戰區要統籌分配 11:412021/06/04 生活 生活熱門新聞 國產三期可「雙北」先做？柯P回應了 - 生活 桃園新增11例確診 足跡包含好市多南崁店、家樂福經國店 - 生活 獨家／直擊大巨蛋落下「瀑布」 民眾疑惑問：排水系統呢？ - 生活 大逆轉！彩雲害梅雨到不了台灣？颱風論壇：現在不一樣了 - 生活 文化大學無情潛規則曝光 在校生吐6字全校秒點頭：躲不掉 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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