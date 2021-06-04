新冠肺炎疫情持續延燒，許多店家配合防疫幾乎都關閉，剩餘營業的業績也相當慘澹，新北市長侯友宜4日表示，有很多商家向他反映，希望房東跟房客共體時艱，房東可以幫店家減租，互相體諒，免於斷租，以利永續發展。

(中時 )