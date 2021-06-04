案10363的相關足跡。（嘉義縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

縣府已針對住家周邊及足跡公共場所等範圍完成消毒。（嘉義縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

中央疫情指揮中心4日公布嘉義縣新增1位新冠肺炎確診案例，嘉義縣長翁章梁今天下午3點疫情線上記者會中說明，該確診個案案10363為水上鄉64歲呂性女子，6月3日因走路不穩懷疑中風，就醫後篩檢確診，目前住院隔離中，匡列密切接觸者8人，2人結果為陰性、6人採檢中。翁章梁表示，為防堵疫情，比照日前大林大埔美群聚案，將在下寮村擴大篩檢。

案10363住在水上鄉下寮村，有多重慢性病史，與婆婆、先生、兒子、媳婦、2名孫子及1名外籍看護7人同住，平時務農，兒子經營修車廠。足跡包括每日早上至老李包子店買早餐，偶而會到水上公有市場買菜，27日曾至榮興藥局為孫子買退燒藥，6月1日因腹瀉自行就醫，隨即至水上公有市場買菜，停留約30分鐘，外出期間均戴口罩。

衛生局長趙紋華表示，6月3日早上呂婦因忽然走路不穩，由居住在外地女兒陪伴到醫院急診就醫，經篩檢後確診，目前住院治療中，曾接觸醫療人員採檢均為陰性，匡列密切接觸者8人，均完成採檢，目前2人陰性、6人採檢中。

至於感染源是哪裡該婦是否去過北部或大林？嘉縣長翁章梁說，感染源目前仍不明，衛生局持續積極疫調中。另，翁章梁也表示，依據日前大埔美的群聚案件經驗，會先行擴大篩檢，會朝確診者鄰居、群聚點匡列民眾進行PC檢測，目前已對住家周邊及足跡公共場所等範圍完成消毒，請民眾不用過度恐慌。

(中時 )