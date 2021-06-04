日本政府提供台灣124萬劑疫苗，協助台灣對抗疫情，台南市長黃偉哲4日接見台南市日本人協會理事長野崎孝男，表示感謝之意，並強調優先提供日僑施打。

黃偉哲表示，日本首相菅義偉宣布提供台灣124萬劑疫苗，這是日本對台灣非常正面的反應，因此他認為台灣也應該善盡朋友的義務，當疫苗分配至台南時，可以讓在台南的700多位日本僑民率先施打，量能完全足夠，相信國人同胞也會肯定台日友好的表現。

黃偉哲還提到，關於優先順序的施打，中央雖會訂定指導原則，但是地方也可因地制宜，例如最近的長照機構疫情連環暴，台南的長照人員大約2000多人，也會提到最優先順序來施打，以免長照機構繼續群聚感染。

野崎孝男表示，很感謝黃偉哲市長如此關懷台南的日本僑民，並認為這對台日的關係有很大的幫助。自從311以來，台灣和日本的關係發展非常良好，台灣和日本是危難時會互相幫助的朋友，去年台灣提供200萬個口罩給日本，現在台灣有難，日本能幫助台灣，這是一件非常開心的事，充分展現出台日友好。

(中時 )