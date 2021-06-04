韓國女星全智賢與富二代老公崔俊赫9年婚姻昨(3日)傳出亮紅燈，前記者金龍浩（김용호，音譯）在節目上爆料，直指崔俊赫不想再當全智賢老公提離婚，引來崔俊赫用《灌籃高手》的哏圖回應：「我想當全全（全智賢）的老公」。金龍浩被打臉後，昨在節目中仍沒認錯，還剖析崔俊赫回應裡「沒說的事」，稱他跟圖裡的三井壽一樣曾「誤入歧途」。

金龍浩與律師姜龍植（강용식，音譯）最近在網路節目《橫豎研究所》大爆料，指全智賢和老公崔俊赫傳出分居6個月，又指崔俊赫疑似跟其他女人過從甚密，決心離婚，但全智賢考量到廣告違約金不肯離婚，消息傳出後震驚粉絲。而全智賢公司嚴正否認，並放話即將提告，崔俊赫則幽默將《灌籃高手》中三井壽喊話：「我想打籃球」的圖改成「我想當全智賢的老公」，暗示兩人感情無異狀。

前記者金龍浩仍認為崔俊赫和全智賢差點婚變。（圖／翻攝自가로세로연구소 Youtube）

被全智賢公司威脅提告後，金龍浩昨在直播節目仍強調原先的說法，更加碼說崔俊赫之所以選用三井壽那段話，是因為與自己在婚姻中的狀況相似，三井壽在漫畫中曾誤入歧途，後來才明白籃球才是他的重心，金龍浩認為這段背景跟崔俊赫的心境不謀而合，推測：「（崔俊赫）當了全智賢老公一陣子，又徬徨迷失一陣子，所以現在回頭想再當全智賢老公」。

崔俊赫昨幽默回應婚變。（圖／翻攝自《nate》韓網）

金龍浩更指出，他認為夫妻倆應該是熬過一段日子才重修舊好，最後又下結論，「其實不用太擔心藝人私生活，以後好好生活就好」，仍認為全智賢與崔俊赫一度差點婚變，而對此，全智賢的公司目前沒再度回應，全智賢的婆婆李正宇（이정우，音譯）昨則在IG透露歷經了相當火大的一天，差點失控吃了麵包，後來忍住改吃生菜解恨，幽默回應與兒子崔俊赫的作風相當雷同。

全智賢公司昨揚言向亂爆料者提告。（圖／達志影像）

(中時新聞網)