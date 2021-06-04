近日鋒面接近，以及颱風外圍環流影響，容易出現短期強降雨。雖然正值第三級防疫警戒期間，仍有不少民眾有外出工作或是採買的需求。如果外出時碰到豪大雨，淋成落湯雞事小，交通上更容易因為降雨而面臨危險。因此，建議民眾可以提前訂閱「國家災害防救科技中心」的LINE官方帳號，並根據你經常所在的地區，訂閱所需的防災示警，提前收到示警通知！

國家災防中心LINE官方帳號上線 防災資訊零距離

台灣最盛行的通訊軟體LINE，在2018年已經宣布與「國家災害防救科技中心」，推出專屬LINE官方帳號。民眾可以在官方帳號頁面透過搜尋「國家災害防救科技中心」或「＠ncdr」，即可加入。「國家災害防救科技中心」彙整 13 個單位、22 種示警資訊，使用者可透過 LINE 的平台，獲得雨量、地震、風災、低溫特報、強風、大雨特報、交通通阻等即時、可信賴、全方位的防災資訊。

可在「國家災害防救科技中心」帳號中，針對指定的行政區訂閱四大類示警訊息。(圖／LINE截圖)

可在「國家災害防救科技中心」帳號中，針對指定的行政區訂閱四大類示警訊息。(圖／LINE截圖)

除了可訂閱關心的行政區的防災示警資訊，隨著時間推進，如今也可以在「國家災害防救科技中心」官方帳號中，選取「在地服務」功能，並開啟手機定位服務，就可以立即查詢所在地鄰近健保藥局的口罩數量，並透過點選地圖功能，可結合手機內導航服務，指引前往所在地之路徑。

(科技)