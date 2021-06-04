新冠肺炎疫情影響，三級警戒持續延長，尤其是居家上班、停課引起的家用寬頻網路需求大增，衝擊諸多經濟條件有限而未能於家中申裝寬頻，或頻寬較低的家戶。Home+中嘉4日宣布，響應政府紓困案，再度推出弱勢減免補貼，針對現有低收入老客戶，免申請直接全額減免帳單3個月，可再享頻寬向上升級一階3個月。

中嘉總經理童至祥表示，中嘉身為在地企業希望能善盡企業社會責任，並認為孩童的教育是最不該被耽誤的，因此快速動員推出低收入戶寬頻上網帳單全額補貼，並且主動向地方政府提出合作，透過中嘉平台無償提供線上學習資源，希望拋磚引玉幫助弱勢民眾。

中嘉亦開放低收入戶且家中有高中(含)以下學生或18歲以下身心障礙學童同住者，新申辦寬頻服務亦同享前3個月帳單全額減免，中嘉表示，希望透過本案協助弱勢家庭孩童在疫情期間不因經濟困境導致學習中斷。

此外，中嘉與各地方政府合作，於機上盒隨選視訊服務(VOD)平台提供免費學習課程，目前包含基隆市的生活藝術、體育保健、空中母語教室、新北市已有國小數學、國小自然等課程持續上架，全台用戶皆可免費且隨時重複觀看，讓電視也能成為學習平台。

(工商 )