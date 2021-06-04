車牌中的英文代碼如果是「BRA（女性內衣）」、「MAD（瘋了）」，肯定引人側目！公路總局今年3月挑選30組有含義、諧音的英文拼字，結果民眾認為其中16個代碼並無不妥，但另外14個不妥，其中NTJ（伊斯蘭聖戰主義組織）被認為不合適的比例最高，達19.6％。

公路總局說明，現行核發車牌的英文代碼拼字若有特殊含義或是不雅諧音，以往都是暫不製作，但考量可能有不同觀點，遂將今年預計製作的各車種號牌，挑出30組英文拼字有含義、諧音的代碼，並於3月12日至4月12日在監理服務網蒐集各方意見，總計蒐集2萬1984筆意見。

結果顯示，民眾認為有特定團體、組織或疾病、不吉利解釋的英文代碼，及不合適意見比例逾10％的有14組，包括：AGG(諧音)、AGY(諧音)、ANT(螞蟻)、APE(猴子)、BPH(良性攝護腺肥大症)、BRA(女性內衣)、END(結束)、ERR(錯誤)、LAY(躺下)、LGG(諧音)、MAD(瘋了)、MKT(民國黨)、NTJ(伊斯蘭聖戰主義組織)、NTR(戴綠帽子)，其中NTJ的19.6％是不合適比例最高之代碼。

至於民眾認為無不妥共16組，包括：BNU(大西洋銀行)、BPD(邊緣性人格障礙)、BPW(國際職業婦女協會)、BRT(快捷公車)、KEY(鑰匙)、NQU(國立金門大學)、NRT(日本成田機場)、NSB(國家安全局)、NTD(新臺幣)、NTU(國立臺灣大學)、NUK(國立高雄大學)、NUN(尼姑)、NUU(國立聯合大學)、RED(紅色)、TEA(茶)、TED(美國媒體組織)等。

(旺報 )