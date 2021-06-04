日本贈送我國的124萬劑AZ疫苗4日下午抵達台灣，而根據日本媒體報導，台日本政府本次能迅速協調相關作業，日本前首相安倍晉三等自民黨議員功不可沒。《產經新聞》4日報導，安倍晉三已承認，蔡英文總統曾親自打電話給他，直接表達對日本的感謝之意。

根據報導，安倍晉三4日接受《產經新聞》的訪問，承認在5月28日時，蔡英文曾打電話給他，針對日本有意提供疫苗給台灣一事表達謝意，他則回答，就像2011年311大地震或去年日本因疫情而缺口罩時一樣，在日本有困難時，台灣也總是會提供協助，「雙方是真正的朋友」。

《產經新聞》指出，日本發生311大地震時，來自台灣的捐款超過200億日圓（約新台幣50.4億元）；而日本2020年4月在新冠肺炎疫情下口罩短缺時，台灣也向日本提供了200萬個醫療口罩。

《產經新聞》3日透露，現任自民黨籍日本眾議員、曾擔任安倍晉三首相輔佐官的薗浦健太郎，曾邀請我駐日代表謝長廷和美國駐日代理大使楊舟（Joseph M. Young），商討向台灣提供AZ疫苗一事；並也是在安倍晉三等人提供協助和台灣的堅持下，日本政府才沒有透過耗時較久的疫苗全球取得機制（COVAX），而是改為直接向台灣提供。

衛福部長陳時中4日在記者會上宣布，運送疫苗的日航班機已抵達桃園機場，已責成食藥署加速相關作業，也對日本表達感謝。《朝日新聞》3日表示，這124萬劑疫苗只是第一批，後續還會多次分批提供，不過還不清楚總共將提供多少劑。

(中時新聞網)