王瞳去品嘗好吃的鍋燒意麵。（民視提供）

王瞳大讚鍋燒麵也是她口袋美食之一（民視提供）

小路（左起）、王瞳、鍋燒意麵葉老闆、阿甘介紹鍋燒美食。（民視提供）

王瞳4月初帶民視娛樂節目《娛樂超skr》品嘗台北最威的鍋燒意麵，她笑說，自己心中最愛的美食除了艾叻沙以外就是鍋燒意麵，尤其在台南長大，台南的鍋燒意麵就是非常難忘滋味，沒想到在台北工作之後，還能吃到美味的鍋燒意麵，尤其這一次是還有添加高級海鮮的，讓她趁拍八點檔《多情城市》之餘，也要帶大家一探究竟。

王瞳分享，老公艾成會在家直播，有時候開放粉絲點歌，有時候直播做艾叻沙或肉骨茶料理，非常熱鬧，只是有一次她不知道艾成正準備直播，她剛洗完澡差點只穿內褲就出來，嚇到趕緊回浴室穿好。艾成解釋，當時只是先練習而已，少根筋的他也說，下次要做甚麼動作之前，還是先告知老婆比較好。

《娛樂超skr》主持人阿甘也是台南人，鍾愛鍋燒意麵，尤其好的湯頭就不能加沙茶，加上現場喝的湯頭非常迷人，讓阿甘忍不住說要打包回家。另一位主持人小路表示，自己是過敏體質不能碰甲殼類，結果當天品嘗的龍蝦鍋燒意麵跟大蝦鍋燒意麵，超級新鮮讓他忍不住多吃幾口。

(中時 )