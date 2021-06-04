新冠疫情肆虐全球，印度一名婦人確診後因為不滿20多歲的媳婦要求2名孫子，與她刻意保持距離，竟故意抱住媳婦，意圖將身上的病毒傳染給對方，還挑釁「妳以為我死了，你們就能過幸福的生活嗎？」結果媳婦最終也因此染疫，甚至還被趕出家門。

根據《印度時報》報導，整起事件發生在印度泰倫迦納邦（Rajanna Sircilla ）的一處村莊內，被婆婆報復而染疫的媳婦上月29日被趕出家門後，憤而向當地衛生官員檢舉婆婆的惡行。

該名受害女子表示，自己的丈夫是貨車司機，7個月前到奧里薩邦工作，家裡只有她和婆婆與2名孩子。

婆婆確診後，女子要求2名孩子與婆婆保持距離，食物也必須透過指定地點領取，不料婆婆認為自己遭到歧視，憤而逼近女子，並一把將其抱住，告訴她「妳也應該得到新冠肺炎，妳以為我死了，你們就能過幸福的生活嗎？」意圖將身上的病毒也傳染給媳婦，最終導致對方不幸確診。

如今受害媳婦與2名孩子都在姊姊住處隔離，當局也提供藥物讓她能夠在家接受治療，而當地官員得知後則建議該名女子向婆婆提出告訴，必要時他們也會提供相關協助。

(中時新聞網)