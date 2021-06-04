《陸戰隊時報》2日報導，美陸戰隊司令柏格(David Berger)日前接受訪問時表示，隨著美軍重點由中東戰場轉移到大國競爭之上，陸戰隊正籌建「特別評審小組」，目的在於重拾因中東作戰而拋棄近20年的兩棲作戰知識，以求在下一場戰爭中直接支援海軍。

報導指出，陸戰隊的目光正由阿富汗等中東戰場，轉移至與中國大陸、俄國的大國競爭，並全力準備下一場戰爭中如何直接支援海軍。

然而，過去20年陸戰隊忙著馳騁於伊拉克與阿富汗各戰場，已經失去了兩棲作戰的經驗與能力。「在20年、甚至是30年前，我們有很多陸戰隊弟兄擁有大量兩棲作戰的經驗與知識。但因為在中東地區不需要兩棲作戰，長期的忽視讓這個人才庫已經縮小」。

2020年7月30日，1輛兩棲突擊載具(AAV)在駛入海中後突然進水沉沒，車上16名官兵僅8人獲救。陸戰隊懷疑，這起意外與兩棲作戰能力的萎縮有關，事後調查更顯示意外完全可以預防。

調查指出，該兩棲突擊載具並未完成部署前評估，而車上僅有2名陸戰隊步兵完成強制撤離訓練，泳訓與水上資格認證也還未取得。更令人憂心的是，該排準備部署的AAV已經超過使用年限，卻為陸戰隊急著投入使用。

事實上，就在這起悲劇性的沉沒意外當天，陸戰隊多輛AAV又出現拋錨，凸顯AAV車隊存在著根本性問題。調查報告指出，「絕大多數的AAV未達新的檢查標準。最常見的故障為艙底水泵差異、緊急出口指示燈系統故障，以及充氣部漏氣」。

這起沉船意外讓陸戰隊敲起了警鐘，使其重新審視過去20年喪失多少能力。柏格回憶道，在職業生涯早期，每季都會進行兩棲作戰訓練；但今天的陸戰隊已經沒有這樣機會。

他表示，目前陸戰隊還在籌建「特別評審小組」，預計該小組將由現任非洲司令部指揮官瓦德豪瑟(Thomas Waldhauser)接掌。柏格強調，「我認識的人沒有比他更有經驗」。

他也表示，該小組將由陸戰隊成員組成，可能還包含1名擁有非軍事安全經驗的文職人員。預計該小組將花數月的時間深入考察3個陸戰隊遠征部隊，並與7個陸戰隊遠征支隊進行交流。最後，該小組將彙整出1份報告，其中詳細說明陸戰隊須採取哪些具體措施來重建兩棲作戰能力。

(中時新聞網)