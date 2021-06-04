疫苗數量不足，有專家建議，可用封城三周換打疫苗，新北市長侯友宜4日被問到此事時表示，隨疫情滾動調整，中央與地方共同面對，尊重中央防疫指引，大家一起努力。

侯友宜稍早也說，新北雖然不斷開出專責病床數，但仍然非常吃緊，目前尚有217床，在4天後會非常緊繃，需要中央、其他縣市一起合作，讓新北市市民得到更好照顧。

(中時 )