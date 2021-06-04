封城三周換打疫苗？侯友宜：尊重中央指引 15:532021/06/04 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 封城三周換打疫苗？侯友宜：尊重中央指引。（新北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫苗數量不足，有專家建議，可用封城三周換打疫苗，新北市長侯友宜4日被問到此事時表示，隨疫情滾動調整，中央與地方共同面對，尊重中央防疫指引，大家一起努力。 侯友宜稍早也說，新北雖然不斷開出專責病床數，但仍然非常吃緊，目前尚有217床，在4天後會非常緊繃，需要中央、其他縣市一起合作，讓新北市市民得到更好照顧。 台中疫苗快打站實兵演練 盧秀燕：一天可打3萬人 企業群聚確診暴增 侯友宜籲：同舟一命 市府將加強查察 (中時 ) #封城 #疫苗 #侯友宜 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中央弄嘸疫苗挨轟「要政府幹嘛」？侯友宜：快點進來最重要 15:442021/06/04 政治 台灣打不到疫苗 陸籍新住民爆回大陸施打潮 13:092021/06/04 生活 回家戴口罩柯文哲喊難 侯友宜：保護自己也保護家人 15:492021/06/04 生活 感謝日援台124萬劑AZ疫苗 盧秀燕：希望中央爭取更多疫苗 13:032021/06/04 生活 新北本土個案暴增227例 侯友宜：面對未來新一波疫情高峰 15:172021/06/04 生活 日本124萬劑疫苗赴台 侯友宜：心存感激、雙北一級戰區要統籌分配 11:412021/06/04 生活 基隆獲2100劑疫苗 林右昌宣布5族群優先施打 11:482021/06/04 生活 日本捐124萬AZ疫苗援助台灣 夢多讚「台日是真的好朋友」 09:112021/06/04 娛樂 綠營為何圍剿侯友宜？藍營發言人揭原因 11:532021/06/04 政治 日本捐AZ解決台燃眉之急 專家：這類人應先打 08:232021/06/04 生活 自主快篩將變成常態？ 台灣與各國防疫戰略比一比 08:502021/06/04 健康 生活熱門新聞 大逆轉！彩雲害梅雨到不了台灣？颱風論壇：現在不一樣了 - 生活 文化大學無情潛規則曝光 在校生吐6字全校秒點頭：躲不掉 - 生活 獨家／直擊大巨蛋落下「瀑布」 民眾疑惑問：排水系統呢？ - 生活 台大時雨量209毫米 雷雨彈狂炸！7地方暴雨到晚上 - 生活 彩雲增強又加速！最靠近台灣時刻曝 氣象局：大雨範圍廣時間長 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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