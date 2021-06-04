隨著5G應用多元化，半導體產業持續紅不讓，北美半導體設備出貨金額連四個月創新紀錄，4月出貨金額高達34.1億美元，「元大未來關鍵科技」ETF研究團隊表示，新冠病毒疫情未解，全球全力推動5G相關應用，國際半導體設備需求大增，在需求不減的預期下，今年下半年5G半導體企業持續看好，建議投資人可分批投入、長線布局。

國際半導體產業協會（SEMI）近日公布最新出貨報告（Billing Report），北美半導體設備製造商今年4月出貨金額高達34.1億美元，不僅較上月32.7億美元再增4.1%，較2020年同期的22.8億美元，年增49.5%，更連四個月續創歷史新高。

資料來源：國際半導體產業協會（SEMI）、元大投信整理，資料期間：2020年4月至2021年4月

國際半導體產業協會指出，隨著終端應用市場持續發展，半導體設備等相關需求大幅提升，半導體業者亦努力跟進，使半導體設備出貨量成長，出貨金額連續四個月寫下新高紀錄。

「元大未來關鍵科技」ETF研究團隊表示，受到新冠疫情影響，全球皆避免實體接觸，致力發展5G線上相關應用，且至今半導體缺貨荒未解，加上未來全球各地對半導體大量需求將持續，預期下半年半導體設備商仍具有高度競爭力，並在5G發展歷程佔有一席之地。

觀察半導體產業市況，亦可發現不論是主要晶圓廠持續擴充先進製程晶片、資本支出持續增加，半導體相關企業財報亦持續報出好成績，如國際知名的半導體設備廠－應用材料第二季（截至5月2日）最新數據，便以55.8億美元獲利創下歷史新高，並預期第三季可望以57~61億美元再創新高。

由於5G前景持續看好，國內目前有元大未來關鍵科技(00876)、元大全球未來通訊(00861)、國泰台灣5G+(00881)、FH中國5G(00877)等四檔5G ETF，以及中信關鍵半導體(00891)及富邦核心半導體(00892)等兩檔半導體ETF，可供投資人選擇。

「元大未來關鍵科技」ETF研究團隊指出，全世界主要國家皆力推5G發展，面對這場國際5G之戰，全球半導體業者莫不全力以赴、積極應戰，建議有意參與5G投資時，可優先選擇布局全球的5G ETF，不僅可避免5G供應鏈輪動而錯失成長契機，更因成分股不侷限特定國家，可避開重押單一國家之系統性風險，建議投資人可多加留意布局全球的5G ETF。

以2020年推出、有「硬5G」ETF之稱的「元大未來關鍵科技（00876）」為例，主要挑選5G產業鏈裡優先受惠的關鍵元件等科技產業，其成分股廣泛分布於美、韓、台、中等各國，包含美國應用材料、科林研發、日本東京威力科創等國際半導體設備大廠。

(中時新聞網)