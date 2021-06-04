京元電子多人染疫 鄭文燦：桃園會全力支援 15:552021/06/04 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗栗京元電染疫，桃園市長鄭文燦4日說明疫情時，表示桃園市政府將全力協助苗栗，不論是篩檢、物資、醫療、檢疫，桃園都願意支援。（桃園市新聞處提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗京元電染疫，桃園市長鄭文燦4日說明疫情時，表示桃園市政府將全力協助苗栗，不論是篩檢、物資、醫療、檢疫，桃園都願意支援。他說，桃竹苗是同一醫療分區，也希望苗栗縣政府能在前進指揮所指揮官王必勝領導下建立防護網。 鄭文燦說，桃竹苗原本就有治理平台，也是同一醫療分區，桃園會全力協助苗栗。他也說，畢竟苗栗醫療資源比較不足，桃園不管是篩檢、物資、醫療、檢疫，都願意支援。 京元電內部信曝光 曾玟學曝要晚班員工繼續上班：真是服了 苗栗移工染疫 竹科急設專案篩檢站 3天篩4000移工 (中時 ) #苗栗 #新冠肺炎 #台灣 #京元電 #染疫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 京元電今晚7點20分停工消毒 不影響全年營收 16:352021/06/04 生活 京元電爆恐怖群聚 今晚起停工2天 7廠區進行消毒 15:122021/06/04 財經 鄭文燦：因公染疫視同職業災害 11:162021/06/04 生活 京元電爆群聚案 勞動部：其移工不得任意外出 16:112021/06/04 生活 43菲籍移工確診 京元電群聚擴大 04:102021/06/04 焦點要聞 花蓮新增1確診 家族群聚已15人染疫 16:342021/06/04 生活 京元電群聚風暴 曾玟學曝最新狀況：苗栗無集中檢疫所 15:162021/06/04 生活 京元電子群聚感染 台中市府清查同人力仲介移工 16:292021/06/04 生活 全台60長照機構陷風暴 180人染疫 04:102021/06/04 焦點要聞 京元電3點停工消毒 累積確診者高達77人 15:362021/06/04 生活 台中家庭群聚一家9人全染疫 爺爺確診亡無人送最後一程 09:542021/06/04 社會 生活熱門新聞 國產三期可「雙北」先做？柯P回應了 - 生活 桃園新增11例確診 足跡包含好市多南崁店、家樂福經國店 - 生活 獨家／直擊大巨蛋落下「瀑布」 民眾疑惑問：排水系統呢？ - 生活 大逆轉！彩雲害梅雨到不了台灣？颱風論壇：現在不一樣了 - 生活 文化大學無情潛規則曝光 在校生吐6字全校秒點頭：躲不掉 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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