苗栗京元電染疫，桃園市長鄭文燦4日說明疫情時，表示桃園市政府將全力協助苗栗，不論是篩檢、物資、醫療、檢疫，桃園都願意支援。他說，桃竹苗是同一醫療分區，也希望苗栗縣政府能在前進指揮所指揮官王必勝領導下建立防護網。

鄭文燦說，桃竹苗原本就有治理平台，也是同一醫療分區，桃園會全力協助苗栗。他也說，畢竟苗栗醫療資源比較不足，桃園不管是篩檢、物資、醫療、檢疫，都願意支援。

(中時 )