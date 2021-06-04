日本政府贈送台灣百萬劑AZ疫苗，3日拍板定案、4日下午2點隨即運抵桃園機場。日方由日航JL-809班機負責運送這批疫苗，自成田機場起飛後，即獲得網友高度關注。有網友發現華航一架CI-155班機沿途「一路伴飛」，直到日航進入我航空識別區後，華航才放慢速度，讓日航先行，宛如保鑣一般護送疫苗抵台，被網友瘋狂轉傳。

JL-809起飛後，大批網友透過雷達app追蹤班機航路，突然發現華航CI-155班機幾乎是相同路徑（不同高度）跟飛，引起網友熱烈討論，「是扮演軍機護航的角色嗎」、「太有趣了！兩架幾乎重疊」、「不知道機師們有沒有互相聊天」、「令人感動，完美詮釋台日友好」。

兩機就這樣飛了一個多小時，網友發現，當日航班機進入我航空識別區，華航班機立即放慢速度，「護送任務完成，接下來交給航管帶路」。網友對華航機組員的義舉高度讚賞，直呼「我如果是日本機師，一定超感動」、「雞皮疙瘩都起來了」。

CI-155是名古屋返台班機，日本時間今天中午12點24分自名古屋中部國際機場起飛，台北時間下午2點02分降落。

正當北北基雷雨交加，松山機場甚至因暴雨關場的同時，日航疫苗班機順利降落沒什麼風雨的桃園機場，甚至比原定時間提早到達。

(中時新聞網)