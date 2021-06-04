受疫情影響，T-Bike租借次數降低75％。（市府交通局提供／洪榮志台南傳真）

受疫情影響，台南市無論大眾運輸工具或私人運具都明顯下降，不僅主要幹道平日尖峰車流量下降13％，大台南公車運量下滑84％，高鐵台南站更減少87％。市長黃偉哲呼籲旅居外地的市民，今年端午節連假期間非必要不要返鄉，盡量留在原地少出門，以降低染疫風險。

黃偉哲表示，根據交通局統計，從5月15日進入準三級防疫警戒後，台南市道路的人車流量都有明顯減少，主要幹道平日尖峰車流量下降13％、假日減少18％，連帶也影響路邊停車時數下降35％。

疫情不僅減少私人運具使用頻率，對公共運輸影響也相當大，大台南公車運量下滑84％、T-Bike租借次數降低75％；在城際運輸部分，台鐵台南站進出站人次下降74％、高鐵台南站更減少87％、台南轉運站國道客運運量也減少56％，數據顯示市民都有正確的防疫觀念，能減少不必要移動、活動或集會，降低疫情擴散風險。

黃偉哲呼籲，為保障市民朋友的健康，現居外地的台南鄉親及遊子，於端午連假期間，應避免搭乘長途大眾運輸工具，建議留在現居住所減少外出，比返回台南相對安全。

另外，在縣市間移動的朋友，也應先在家自主健康監測，不要移動後馬上與親友接觸，人人都要嚴守才能保護自己與親友，但也不用過於緊張，只要減少出門、戴口罩、勤洗手，並配合政府防疫工作，一定可以共同度過此次疫情。

(中時 )