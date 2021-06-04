媒體報導特斯拉5月在中國的電動車訂單暴跌，受此打擊，周四特斯拉股價重挫5.33%，收在572.84美元。

科技新聞網《The Information》援引消息人士報導，特斯拉5月在中國的單月淨訂單量約為9,800輛，與4月的逾18,000輛相比幾近腰斬。

特斯拉的上海廠每年應能生產約50萬輛電動車，主要負責在中國的交車，以及對亞洲其他地方和歐洲的出口。

特斯拉正試圖解決在中國的召回爭議和安全調查等問題。在發生一些受到高度關注的車禍事故、因價格變動引發不滿情緒，以及中國客戶投訴品質問題後，特斯拉也面臨高漲的負評聲浪。

股票研究公司JL Warren Capital執行長Junheng Li表示，儘管特斯拉未曾談到在中國的公關危機可能造成的影響，但她認為這些影響會很嚴重，「我們認為未來幾個月特斯拉的品牌、訂單和交車表現都將受到重大影響，儘管很難去準確量化對特斯拉安全性能的擔憂或持續加劇的競爭，尤其是來自中國汽車製造商的競爭，造成其需求下滑的程度」。

該股票研究公司本月初出具報告指出，特斯拉5月在中國的訂單估將較4月下滑約30%。雖然這並不像《The Information》報導的「腰斬」那麼糟，但該研究公司表示「這兩個都很慘」。

今年以來特斯拉股價已下跌約15%，並較1月29日創下的盤中高點下跌逾35%。

(時報資訊)