宏達電(2498)5月營收在缺乏新機支援下，單月營收呈現雙衰退，目前宏達電營運重心鎖定VR(虛擬實境)，在日前5月的全球VR大會VIVECON 2021中，也發表新一代旗艦級PC VR裝置及VR一體機，也同步推出全方位VR商用解決方案VIVE Business，展現在VR領域的軟硬體實力。

宏達電5月合併營業收入為3.05億元，月衰退19.7%、年衰退23.15%；累計1至5月累計自結合併營業收入為18.6億元、年衰退8.09%。

宏達電於5月HTC全球VR大會VIVECON 2021中發表兩款台灣製造具有5K螢幕解析度及120度廣角視野的新一代旗艦級PC VR裝置及VR一體機，為企業和消費VR領域設立新標竿，新一代旗艦級PC VR裝置VIVE Pro 2延續屢獲殊榮的VIVE Pro系列，為企業及專業使用者應用而生，再者，全球首創5K旗艦級商用VR一體機VIVE Focus 3，提供全新高階VR新體驗及全方位VR企業應用解決方案，具有業5K螢幕解析度、120度寬廣可見視野、以及RGB子像素顯示，實現高階視覺體驗及沉浸感。此外，搭載最新高通Snapdragon XR2平台，實現驚人效能。 此外，VIVE Focus 3內建全新商務應用商城VIVE Business AppStore，涵蓋各項商務應用軟體，並提供安全的商務使用經驗，所有追蹤數據皆保留於頭戴式顯示器內的加密區中，不會轉存至雲端而產生資料洩漏之疑慮。VIVE Focus 3將於6月底正式於台灣開賣。

宏達電也同步推出全方位VR商用解決方案－VIVE Business，協助企業將各式工作情境輕鬆快速導入VR應用，完整商用應用工具，涵蓋遠距共同協作、訓練、教育、學習、醫療長照、行銷、品牌經營和設計等領域。此外，宏達電也推出業界少數通過ISO認證的VIVE Business Device Management System，只要提供企業簡易有效的管理設備及帳號，IT部門可查看設備使用狀態、遠端應用程式安裝，以及軟體更新等工作。

鎖定因疫情產生的新型態工作及學習模式，宏達電更特別推出VIVE指定系列全面降價優惠活動，讓全台消費者在家只要配戴VR頭戴式顯示器，就可體驗宛如置身於另一時空的真實感受，除了各式遊戲外，也有多種VR沉浸式運動及學習內容，同時還能兼具運動與學習的VR內容，也可支援遠距協作的虛擬會議平台。

(時報資訊)