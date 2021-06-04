4日最新報告顯示，英企5月想要雇用正職員工數量，創1990年代末最多，也可解讀成新冠疫情影響力愈來愈小，英國景氣可望再回到復甦正軌。

根據英國就業聯合會(REC)與會計事務所KPMG調查，所需兼職勞工的成長也達到6年來新高。REC表示，從過去幾個月至今來看，市場信心正漸加強，員工招募計劃也正如火如荼進行中。

因為2020新冠疫情影響百業蕭條下，歐盟居民很多都丟了工作，導致失業率一度大增。不過，5月英企卻以高薪為誘因來招募員工，祭出從2018年9月以來最高薪資希望能找到人手。

REC補充，市場需才孔急，英國專業技術人士短缺問題變得更加嚴重，疫情更是會突顯其急迫性。若人力補不齊，景氣復甦可能因此被拖累。

5月時，英國政府宣布延長已耗資600億英鎊，約850億美元的就業保護計劃後，英國央行也大幅下調第三季失業率最多將達5.4%預估值。

(時報資訊)