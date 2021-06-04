主攻小資女健身市場的的「輕適能」健身房集團，去年2月無預倒閉後，受害股東、會員、員工組成自救會控告「無賴二人組」營運長賴志欽、執行長吳佳倫詐欺、背信。台北地檢署先前以民事糾紛為由處分不起訴，但進一步查出該集團旗下13間公司涉嫌虛偽增資，另依違反《公司法》等罪起訴賴等6人。

起訴指出，賴志欽與鄭文賓2013年間成立公司，共同創立輕適能健身房品牌，2018年間為擴大經營，與吳佳倫等3人共同計畫成立亞洲動能世代股份有限公司作為集團總公司，賴擔任營運長、吳擔任執行長、鄭擔任品牌經營部總監，另2人則為財務顧問。

5人為募集資金快速擴增營業據點，並使2間公司資本額短期內衝到1億元以上，以符合股票上市櫃的門檻，於2017年8月至2019年10月間四處調借資金，替旗下「輕適能運動空間」、「LOGA」、「動文創」3品牌分店辦理增資，再集中分店資本及營收到總公司辦理增資，完成增資變更登記後立刻歸還。

檢方查出，集團總共有13間公司涉嫌虛偽增資，另還有1名簡姓會計師配合製作不實簽證報告書，騙過主管機關核准增資登記，遂認定6人涉犯《公司法》驗資不實、《刑法》偽造文書、《商業會計法》財報不實等罪，依法起訴。

(中時 )