為穩定因疫情而受影響的勞工，勞動部針對無一定雇主及自營視障按摩師提供每月1萬5千元補貼，一次發給3個月，共計4.5萬元的紓困方案。勞動部指出，如果去年有領取過同樣計畫的視障按摩師，今年毋須重複直接申請，會從作業端直接審核、發放。

勞動部針對弱勢的身心障礙勞工朋友，去年特別增加二項新措施予以協助，其中在按摩工作者部分，考量視障按摩工作因屬身體密切接觸之特性，受疫情影響，社會大眾按摩消費意願大幅降低，面臨消費市場的低迷。

勞動部推出，從事按摩工作之視障者補助，對於無一定雇主及自營視障按摩師提供每月1萬5千元補貼，一次發給3個月，共計4萬5千元。申請對象必須要領有身心障礙證明或手冊之視覺功能障礙者，從事按摩或理療按摩工作。

另外，勞動部指出，視障按摩師也要符合三大規定，包括5月19日以前已於職業工會投保勞保（領取老年給付且有實際工作事實者不在此限），取得按摩技術士證照或按摩執業許可證，未受一定雇主僱用。

(工商 )