【旅遊經 編輯部報導】

日本東京下北澤，一度引起地方人士憂慮下北澤已經「走味」，在鐵路地下化及都更後，六月將開幕的新興的複合商場，「reload」卻充斥著年輕魂，不僅擁有二手古著服飾店、個性雜貨店鱗次櫛比，還有小劇場、live house、黑膠唱片、獨立書店等各類個性店家林立，文青氣息彌漫，孕育出下北澤「次文化聖地」的美譽。而「reload」6/16開幕，屆時10家商店將先行營業，其他店家也將陸續開幕。不過下北澤近年來因地價和房價急速上升，造成不少特色店家礙於生存問題紛紛出走，僅剩擁有雄厚資金的大型連鎖店，導致下北澤漸漸失去原有的特色樣貌。

小田急線部分鐵路地下化之後，衍生出介於小田急線東北澤站和世田谷代田站之間的「下北線路街」，全長1.7公里。新商城「reload」就是座落在這個都更後的新型商業區塊。負責開發的小田急電鐵與當地居民曾多次討論下北澤的魅力基因為何，同時探討要賦予「下北線路街」什麼樣的特質聚集，最後將核心理念設定為「傳承下北澤多樣性的特色，延續至未來」。事實上當地居民與商家都很努力地守護下北澤這塊土地上的各種文化，這也是下北澤最大的魅力。

位於東京世田谷區的下北澤，又被暱稱為「下北」，這個城區最大的魅力，就是交織著藝文元素與懷舊氛圍，也緣於下北澤的地利之便，只要幾分鐘車程，你就可以遠離澀谷熙來攘往的人群，新宿霓虹燈閃爍的紛擾，立馬感受下北澤充滿古意與文青的奔放氣息。

戶外通路設置露天座位區，愜意氛圍宛如散步在巷子裏。（圖片來源：小田急電鐵株式會社）

嶄新概念的商店讓人眼睛一亮，包括有音樂家、舞者擔任工作人員的水煙館、混搭結合的咖哩餐廳畫廊，還有日本知名製茶達人十段茶師所調製的抹茶刨冰、設計風格出眾的魅力古著店、百年歷史眼鏡行等琳瑯滿目，延續了下北澤鮮明又多樣性的核心特質，期盼注入新樣貌之餘，還能傳承下北澤的街區魅力。

於是，繼去年廣受喜愛，設立13家特色商店的「BONUS TRACK」成功營運後，今年「reload」再接棒，以身為「聚集個性店家的新世代商業區域」為宗旨，扮演傳承下北澤的DNA，將街區的魅力氛圍傳遞至未來。充滿新氣象的商城「reload」，展現不同的魅力──

由音樂家、舞者擔任工作人員，以水煙為溝通主軸，透過現場表演，客人可以輕鬆地與表演者交流。（圖片來源：小田急電鐵株式會社）

「SANZOU TOKYO」是一家咖哩餐廳與畫廊結合的概念店，特製咖哩由超人氣店「BOMBAY」主廚Kouichi Isono操刀，畫廊由不同背景的伙伴們負責策畫。（圖片來源：小田急電鐵株式會社）

包括由演員、音樂家、舞者擔任工作人員的水煙館「chotto」，透過現場表演，客人可以輕鬆地與表演者交流，十分具有下北澤才有的氛圍氣息；咖哩餐廳與畫廊結合的「SANZOU TOKYO」，店內特製咖哩由超人氣名店「BOMBAY」主廚Kouichi Isono操刀，畫廊則由不同背景的伙伴們負責策畫，是一家前所未有的概念店。

以「有攝影的生活」為主題的藝術書店「GREAT BOOKS」，是由日本時尚界傳奇人物熊谷隆志負責選書，店內獨特的展示空間，也提供藝術家舉辦展覽。（圖片來源：小田急電鐵株式會社）

十種以上的獨創蛋白飲料和蛋白食物為主的健康咖啡廳「FLUX CAFÉ」，是以維護健康兼具美味為理念，希望為人們打造自然又健康的生活方式。（圖片來源：小田急電鐵株式會社）

精選日本文具和雜貨的「DESK LABO」，趣味性和實用性兼具。（圖片來源：小田急電鐵株式會社）

「有攝影的生活」為主題概念的藝術書店「GREAT BOOKS」，由日本時尚界傳奇人物熊谷隆志負責選書，以他擁有設計鬼才之稱的品味，書店的藏書令人期待；以維護健康兼具美味為理念，提供10種以上的獨創蛋白飲料搭配蛋白食物的健康咖啡廳「FLUX CAFÉ」；精選日本國內外文具的雜貨商店「DESK LABO」。

「OGAWA COFFEE LABORATORY」是京都的老字號「小川珈琲」所經營的體驗型咖啡豆專賣店，客人來店消費前可以透過APP預訂並挑選咖啡豆。（圖片來源：小田急電鐵株式會社）

這家為福井縣的眼鏡百年老店，不論品質或設計，皆在國際上深受好評。（圖片來源：小田急電鐵株式會社）

京都老字號「小川珈琲」所經營的體驗型咖啡豆專賣店「OGAWA COFFEE LABORATORY」，客人來店消費前可以透過APP預訂並挑選咖啡豆，到店後可以使用咖啡師推薦的咖啡器具，並參與咖啡豆焙煎體驗；百年眼鏡老店「MASUNAGA1905」，它為福井縣百年老店「增永眼鏡」的直營店，福井縣為世界三大眼鏡框產地之一，而「增永眼鏡」不論品質或設計都備受好評，獲獎無數也揚名海外。

擁有十段茶師証照的大山兄弟開設的日本茶專賣店「下北茶苑大山」，推出的超人氣商品（圖片來源：小田急電鐵株式會社）

以「飲酒者天堂」和「可以理解醉漢心情的店」自居的「站立天國（立てば天国）居酒屋」，好喝日本酒佐異國美食，給你一場與眾不同的立吞體驗。（圖片來源：小田急電鐵株式會社）

日本茶專賣店「下北茶苑大山」，是由擁有日本茶師（製茶達人）十段証照（全日本僅有十多位），被媒體稱為「日本第一茶師兄弟」的大山兄弟所經營，預計9月進駐，店內推出限量限定招牌商品，是選用自家焙煎焙茶和上等抹茶泡沫，覆蓋在刨冰上的「十段茶師刨冰」，光看冰品名稱就讓人崇拜與垂涎；以「飲酒者天堂」和「理解醉漢心情的店」自居的「站立天國」立吞居酒屋，你可以放鬆地啜著美酒，佐以異國美食，品嚐與眾不同的立吞體驗。

「CYAN-vintage＆used-」是家滿足妳享受獨一無二品味的精緻古著店。（圖片來源：小田急電鐵株式會社）

「TAKESHI’S BARBER」，是一家結合現代潮流與90年代搖滾文化的獨特Style理髮店。（圖片來源：小田急電鐵株式會社）

「FLUX CONDITIONINGS」這家健身房，為客人量身設計，訓練肌耐力及柔軟度的健身課程。（圖片來源：小田急電鐵株式會社）

魅力古著店「CYAN-vintage＆used-」，以現代流行趨勢為觀點，採購世界各國不同年代獨特商品的；90年代搖滾文化理髮店「TAKESHIS BARBER」，是一家結合現代潮流與90年代搖滾文化的獨特Style理髮店；「FLUX CONDITIONINGS」是一家健身房，強調提升日常生活所需要的肌耐力和柔軟度，教練會親自為每位學員量身設計課程。

「reload」位於下北澤站和東北澤站的中間，從任一站走過去僅４分鐘步程；和以往的大樓型商業設施不同，此次共招攬24家獨特商店進駐，「reload」建築結構為各種大小建築集結的低層分棟形式，戶外通路設置露天座位區，愜意的景緻宛如散步在巷子內。另外在入口大廳和部分區域設置活動式空間，將來可使用於期間限定快閃店、藝術品展示、市集等活動。

【INFO】

reload（リロード）地址：東京都世田谷区北沢3−19-20交通資訊：自小田急線、京王井の頭線下北澤站徒歩4分鐘/自小田急線東北澤站徒歩4分鐘

(中時新聞網)