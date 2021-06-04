針對苗栗縣內京元電子股份有限公司爆發移工群聚感染指揮中心今日上午召開本起事件之疫情因應措施，包含協助苗栗縣衛生局疫調通譯及協助疫調表翻譯移工母語；勞動部立即督管京元電子及其仲介管制宿舍移工不得任意外出、暫停休假外出，及分流移工宿舍人數等措施，全力防堵本次疫情擴散。

依中央流行疫情指揮中心召開苗栗縣疫情及因應作為討論會議，會議決議勞動部應處包括「協助苗栗縣政府衛生局疫調通譯，並協助疫調表翻譯移工母語」、「督管雇主京元及仲介盛華自即日起暫時管制宿舍移工不得任意外出，並管制暫停休假，移工生活需求協調雇主及仲介處理」

勞動部也會「配合指揮中心積極協助雇主及仲介疏導同一宿舍分流1／2到1／3移工人數，減少群聚效應」、「清查近期京元電子轉出移工到其他雇主清冊並加強後續追蹤篩檢」、「配合指揮中心派員立即前往苗栗縣京元電子協調移工宿舍減量及禁管措施」。

勞動部配合今日指揮中心因應措施決議全力處理，已先行配合指揮中心派員併赴苗栗縣協調移工宿舍減量及禁管措施；勞動部也已動員現有1955專線、移工機場接機關懷及直聘中心人員全力協助疫調通譯；勞動部將於今日完成翻譯疫調表提供衛生單位使用，並完成清查雇主近期轉換移工情形，以利後續追蹤。

(中時 )