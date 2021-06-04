嘉義縣立委翁重鈞於5月26日開車行經嘉義縣布袋鎮光復里172線1.9公里處時，與騎機車的88歲蔡姓老翁相撞，蔡翁送醫救治至今天宣告不治，警方報請嘉義地檢署相驗死因，將全案依過失致死罪進行調查。翁重鈞表示，會負起相關責任，與家屬都有保持連絡。

警方初步調查，5月26日上午8時41分許，翁重鈞開車行經布袋鎮光復里172線1.9公里處，與同方向騎機車的蔡姓老翁碰撞，翁重鈞當下就有報案，將蔡姓老翁送醫急救，蔡姓老翁後來在加護病房住院，4日上午病危，返家後於上午11時30分離世。

警方指出，事發當時，翁重鈞、蔡姓老翁的酒測值都是零，後續會調查釐清相關肇事責任，並將翁重鈞依過失致死罪嫌函送嘉義地檢署偵辦。

翁重鈞表示，發生事故的第一時間他就報案，也通報119救護車將傷者送醫，後續會負起相關責任，尊重家屬，也與家屬有保持連絡。

(中時 )