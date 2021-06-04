日本贈AZ疫苗抵台 蔡英文「2大主題」發表談話｜2021.06.04

蔡英文總統今（4）日下午致詞表示，台灣的國際處境很艱困，疫苗還沒有上飛機，都有可能有變數，因此總是要確認再確認，才能跟大家報告疫苗的喜訊，讓大家焦慮，實在是過意不去。她也強調，像是郭台銘董事長、佛光山，還有很多民間的團體，也都很熱心來幫忙。疫苗取得不簡單，對於用心付出的人，不需要酸言酸語，團結，力量才會大。

蔡英文今（4）日致詞全文如下：

各位國人同胞，大家好。

今天有一個好消息。日本政府提供給我們的124萬劑AZ疫苗，已經抵達台灣。

謝謝這段期間，所有為疫苗奔走的台日官方和民間人士，因為有各位的幫忙，讓我們再一次見證了，基於共享價值、互相扶持的「台日友好」真諦。

不只是日本，昨天美國白宮也宣布，會將台灣納入對全球捐贈疫苗的規劃當中，對於美國政府及時伸出援手，我也要在此表達感謝之意。

我也要肯定這段期間，辛苦工作的外交團隊，他們夜以繼日，把握每一個可能爭取到疫苗的機會，為協助台灣防疫而奮戰。接下來，我們會持續跟相關國家來溝通，希望能確保更多疫苗的穩定供給。

我要請大家理解，疫苗供給緊張，不是只有我們，事實上各國政府都在爭搶疫苗。台灣的國際處境很艱困，疫苗還沒有上飛機，都有可能有變數，因此總是要確認再確認，才能跟大家報告疫苗的喜訊，讓大家焦慮，實在是過意不去。

當然，除了政府在努力，像是郭台銘董事長、佛光山，還有很多民間的團體，也都很熱心來幫忙。也許一時還沒有看到成果，但我也要拜託大家，疫苗取得不簡單，對於用心付出的人，不需要酸言酸語，團結，力量才會大。

下一個階段，我們將會進入大規模的疫苗施打，如同我前幾天跟大家報告的，預約平台已經快要完成，接種站的部分，各縣市也都已經開始配合中央安排，調配場所。疫苗施打有一定的順序，也請大家登記之後靜心等待，輪到你就去打。

前幾天有護理師遭到確診者的攻擊，前天我也打電話慰問受傷住院的護理師。昨天看到傷勢較輕的護理師，因為掛念疫情和工作夥伴，在休養了一天後，就回到崗位繼續照顧病人，看了實在是讓人不捨又感動。

防疫人員都是盡了全力在拚，這一仗，要拜託所有的國人同胞，給他們最大的支持和鼓勵。尤其疫情進入社區感染後，只要防疫一鬆懈，確診人數就會增加，大家一定要持續的警戒，才能減輕前線醫護的負擔。

這兩天，受到颱風影響，氣象局也發布了大雨及豪雨特報，我要提醒大家，防疫也要防颱，請大家注意颱風的動態，注意安全。

這個週末，三級警戒還在持續，再一次拜託大家，沒有必要就不要出門，減少群聚、做好防疫，謝謝大家的配合，有疫苗的好消息，只要確認，我們一定會盡快跟大家報告，請大家不要擔心，謝謝大家。

(中時新聞網)