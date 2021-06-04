針對近期豬肉價格上漲一事，農委會4日指出，主要是受到疫情影響，國人減少外食並增加購買豬肉自行烹煮的消費需求所致，目前豬價仍維持於平均價格每公斤75至85元之合理區間內。

農委會指出，由於接近端午節前需求旺季，6月各肉品市場預計供應毛豬數量約52萬9頭，與2020年同期供應量相當，端午節前1週預定供應量為15萬頭，也與2020年相當，整體豬源供應充足無虞。

農委會表示，近3年端午節前毛豬平均批發價格約每公斤78-81元，近日豬肉價格因反映家庭肉類消費需求暢旺，雖略高於往年價格，惟目前價格波動尚屬正常範圍。另外2021年1月至5月進口豬肉產品累計已達29,392公噸，也高於2020年同期28,972公噸，整體豬肉供應已能充分滿足國內消費需求，並無豬價大漲嚴重影響民生的情形。

農委會指出，近期國際間持續受疫情影響，以及國際黃豆、玉米等成本及運輸費用增加，由於飼料是養豬主要成本，毛豬批發價格雖上漲，豬農收益仍受到飼料價格上漲影響有所壓縮，毛豬價格波動反映供需，屬短期季節性效應。

(工商 )