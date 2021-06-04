花旗(台灣)銀行4日參與第16屆「花旗全球義工日」，除了員工一起回顧歷年台灣地區參與服務過的環境保育、社區營造、偏鄉服務、理財教育、弱勢服務、流浪動物關懷等活動，今年全新支持愛心待用餐系統「eFOOOD食物分享地圖」，在當前嚴峻疫情下，捐贈200份愛心待用餐給新巨輪服務協會，幫助身障朋友和有弱勢民眾度過難關。

花旗(台灣)銀行董事長莫兆鴻表示，每一年的花旗全球義工日是所有花旗人最期待的活動，即使在疫情嚴峻的時刻，花旗也不停止回饋社會的腳步，今年因為疫情無法進行實體義工服務，花旗人從自可以採取的行動出發，持續實踐花旗全球義工日的精神，和花旗對ESG的承諾。

eFOOOD食物分享地圖開發出台灣第一個愛心待用餐存摺系統，以資訊系統透過在地非營利組織，媒合愛心店家和有需要的民眾，達到妥善分配社會資源的目的，尤其該平台運用區塊鏈技術，金流透明清楚不易竄改的特色，建立起與非營利組織、愛心店家及捐款民眾的信任關係，讓大眾的愛心可以有效率且確切的分享。

台灣是富裕國家，卻有180萬人挨餓；在吃到飽餐廳林立、宴席產生大量剩食，造成食物浪費的同時，也有弱勢民眾無法享有糧食安全，為三餐溫飽掙扎著。花旗銀行表示，今年五月以來，台灣疫情進入社區感染階段，全台提升至第三級防疫警戒，大批民眾湧入賣場搶購民生物資，深怕面臨糧食和物資短缺的窘境。然而，弱勢民眾從疫情爆發之際便首當其衝，如今在疫情嚴峻的挑戰下，僅能為下一餐的溫飽做打算，急需各界採取防疫、安全的方式，伸出援手。

eFOOOD食物分享地圖創辦人鍾馥如指出，台灣有百萬的民眾生活在貧窮邊緣，現實條件無法工作，無法獲得社會補助，成為夾縫中的邊緣戶，過著比中低收入戶還要辛苦的生活。感謝花旗銀行關注糧食安全議題，看見『愛心待用餐存摺系統』的價值，能透過系統分享餐券給有需要的朋友，攜手共同創建『無飢餓』的遠景。」

除了愛心待用餐，花旗內部也在全球義工日倡議糧食安全議題，如糧食自給率不足，和次級農產品無法進入市場造成的食物浪費。4日的內部線上視訊會議，攜手社會企業格外農品、中台灣農用基地展開「糧食安全」對話、認購產品，並進行知識型遊戲「糧食安全七大挑戰」，鼓勵花旗人透過支持在地農產品、食用蔬食、節水、零剩食等每日善舉，用行動為台灣的糧食安全盡一份心力，同時呼應聯合國永續發展目標，落實ESG永續發展策略。

(工商 )