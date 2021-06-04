【回憶殺】現年38歲的香港前主播周嘉儀（Venus）外型亮麗，曾被網友封為「新聞女神」，從事新聞新聞主播工作十多年的她，卻在2013年傳出和已婚男主播搞不倫，後來卸下主播身分，桃色風波險毀事業，現在則轉往金融界發展，變成職場女強人。

科班出身的周嘉儀，大學一畢業就踏入新聞圈，當了一年記者，隔年即升格為主播，外型亮眼的她，曾蟬聯多年全港我最喜愛女主播，是粉絲心中的新聞女神、宅男女神，同時擔任《香港早晨》、《午間新聞》、《新聞提要》、《晚間新聞》及《六點半新聞報道》的主播，足見人氣之火紅。

周嘉儀和人夫主播許方輝不倫戀曝光後，她卸下主播身份轉往金融界發展。（圖／翻攝自網路）

周嘉儀38歲仍保養得宜。（圖／翻攝自周嘉儀臉書）

未料，周嘉儀在2013年爆出和上司、已婚男主播許方輝發生婚外情，男方太太陳佩琳也是主播，他們結婚多年，許方輝的好形象是行內公認的好好先生，可當時周嘉儀就被港媒直擊下班後上了許方輝的車，兩人一起到龍翔道山邊談心，此地是香港有名的車震聖地，而兩人也被拍到在車裡互動親暱，隔天男方還被拍到去女方香閨，這段相差18歲的不倫戀被踢爆後，讓不少業界人士大為震驚。

醜聞爆發後，兩人先是被停職，後來許方輝退居幕後，周嘉儀則被調走，周嘉儀被曝光當小三後，更被爆出她十分拜金，有同事透露她之前常喊自己一定要上位，就是為了找個有錢男友，一連串風波重創其女神形象。

而周嘉儀後來受到人生導師李燦榮的鼓勵，完成工商管理碩士的學位，並在2015年卸下主播身份，轉往金融界發展，目前是證券公司聯席董事，負責市場推廣工作，雖然已經不在幕前活動，但不時會在社群網站分享近況，臉蛋、身材依舊保養得宜。

周嘉儀不時會透過社群網站分享近況。（圖／翻攝自周嘉儀臉書）

(中時新聞網)