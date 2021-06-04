中視《飢餓遊戲》難得體恤來賓，很有「人性」地調整了企劃內容。製作單位搭上明星露營風潮，將連續兩週推出「飢餓露營旅行團」，不只變成難得的員工回饋之旅，王仁甫首次帶女兒樂樂一起錄《飢餓》。每位主持人都可以帶一位親友前行，王仁甫開玩笑稱製作單位約不到他的朋友，因為付不起朋友的錢，所以只好約他女兒。

露營的最大樂趣除了搭帳篷就是野炊，王仁甫化身五星野炊主廚的精湛廚藝，連女兒樂樂都力讚：「他在『吃』這方面真的還挺不錯的。」卻被孫協志提醒：「我建議你真的不能再胖了，因為你頭髮很蓬，乍看之下真的很像納豆。」沒想到「豆花妹」蔡黃汝馬上補刀：「也好像鬼娃恰吉。」令王仁甫哭笑不得。

難得工作還能和女兒一起露營享天倫之樂，王仁甫和眾人講話的語調瞬間溫柔許多，不自覺流露父愛口吻，讓蔡黃汝都說：「仁甫哥今天特別可愛，都會有點娃娃音，難得看到他不同的一面。」史無前例的出遊企劃，讓每位來賓都難掩興奮之情，許孟哲笑說：「我都不好意思跟老婆說我這趟是來工作。」

由於團隊剛好是在疫情爆發前於宜蘭露境東岳包場錄製，不只讓藝人體驗荒山野趣的生活，播出時也讓觀眾防疫在家透過螢幕望梅止渴，過過乾癮。該集將於6月6日週日晚間8點於中視播出，隔週六晚間8點於中天娛樂台播出。

(中時 )